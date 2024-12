Maratón navideño de ‘Lagunilla, mi barrio’ con Ariel Miramontes, Niurka, Mascabrothers y Lisardo

Una de las obras más exitosas de la cartelera teatral es sin duda “Lagunilla, mi barrio”, producida por Alejandro Gou, que se encuentra rumbo a su tercer año de funciones en el Centro Cultural Teatro 2. Fiel a su tradición de celebrar todas las festividades, parte del elenco de esta obra se reunió para encender un árbol navideño de la compañía y compartir su sentir al respecto. Entre ellos estuvieron Ariel Miramontes “Albertano”, Niurka, Freddy y Germán Ortega, Lisardo, Lenny Zundel y Osvaldo Salinas.

Maratón navideño con grandes sorpresas

Niurka nos habló del maratón navideño que tendrán: “Daremos funciones del 20 al 30 de diciembre todos los días, menos el 23 y 24, y serán funciones muy especiales con actividades como una posada navideña en el barrio, con un increíble tour backstage, un rico ponche y grandes sorpresas”. La cubana también comentó sobre su reciente incorporación como elenco fijo: “Me han hecho sentir como en familia, han sido muy lindos, empáticos, me ayudan en todo, un cariño impresionante”.

Podría interesarte: Entrevista exclusiva: Jotdog en ‘Lagunilla mi barrio’ este fin de semana, todos los detalles

Encendido del árbol de navidad en Lagunilla mi barrio, Niurka, Ariel Miramontes, Lisardo, Mascabrothers / TVNotas

Reflexiones y agradecimientos del elenco

Lisardo nos comentó: “Serán días especiales y yo me siento muy afortunado de trabajar en lo que más amo, que es el teatro. Además, dicen que da buena suerte terminar el año trabajando encima de las bambalinas”. Sobre el éxito de la obra, añadió: “No me lo imaginaba porque es la primera vez que hacía una comedia totalmente mexicana, aunque cuando ya estábamos ensayando sí me di cuenta de que se estaban juntando tanto actores comediantes como actores de musicales y ese conjunto hizo un click maravilloso”.

Lenny Zundel expresó su emoción por las funciones especiales: “A esta obra le auguraban 4 meses de vida y ya vamos por 3 años. Estas fechas tienen una sensación muy especial porque viene mucha gente del interior de la República Mexicana a visitar a su familia y aprovechan para venir a vernos. Hasta en nosotros los actores cambia el ritmo de la puesta y estamos muy emocionados por ello”.

Freddy Ortega añadió: “En ‘Lagunilla Mi Barrio’ hemos formado una familia y con estas celebraciones nos unimos aún más. Estoy muy feliz y agradecido con Dios por todo lo que me ha dado. El público no para de reírse cada vez que viene y eso te llena de vida, de alegría. Uno como actor no viene a trabajar aquí, sino que es venir a gozar y te llevas más de lo que traías”.

No te pierdas: Variedad teatral navideña en La casa de Emilio “el Indio” Fernández hasta enero 2025

Encendido del árbol de navidad en Lagunilla mi barrio, Niurka, Ariel Miramontes, Lisardo, Mascabrothers / TVNotas

Detalles del maratón navideño en el teatro

El maratón navideño de “Lagunilla mi barrio” abarcará las siguientes funciones en el Centro Cultural Teatro 2:

Viernes 20 de diciembre a las 8 de la noche

Sábado 21 a las 7 de la noche

Domingo 22 a las 5 de la tarde

Miércoles 25 a las 7 de la noche

Jueves 26 y viernes 27 a las 8 de la noche

Sábado 28 a las 7 de la noche

Domingo 29 a las 5 de la tarde

Lunes 30 a las 7 de la noche



Mira: Héctor Suárez Gomís prefiere estar soltero por una contundente razón ¡Tiene una condición!