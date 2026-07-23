Revelan secretos detrás de Drag Race México: Latina Royale: ¡Se estrena el primer tráiler! ¿Quiénes estarán?

Hace apenas unas horas se revelaron detalles detrás del estreno de Drag Race México: Latina Royale, una competencia global del universo “drag race” que celebra al drag latino. Aquí se reunirán 11 diferentes reinas latinas, las cuales, fueron seleccionadas por fans de varias partes del mundo. ¿Cuándo comienza?

Drag Race México; Latina Royale / Redes sociales

¿Cuándo será el gran estreno de Drag Race México: Latina Royale?

A partir del próximo 30 de julio, la plataforma WOW Presents Plus estrenará Drag Race México: Latina Royale, la primera edición internacional en español del exitoso formato, con Taiga Brava y Lolita Banana como conductoras.

Según lo revelado en el comunicado de la producción, todas las participantes serán calificadas mediante distintas dinámicas que van desde pruebas de talento y hasta personalidad:

Lejos de replicar fórmulas, ‘Latina Royale’ propone una competencia donde el talento, la personalidad, la creatividad y la capacidad de sorprender serán el eje de cada episodio. El primer adelanto deja ver pasarelas, retos de interpretación, momentos de tensión y una producción diseñada para una audiencia internacional. Comunicado Drag Race México: Latina Royale

Esta información ha generado amplias expectativas entre público y audiencia, quienes ya esperan con ansias el próximo 30 de julio.

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¿Quiénes serán las participantes de Drag Race México: Latina Royale?

A una semana del gran estreno de Drag Race México: Latina Royale, el público ya tiene a sus favoritas, siendo un elenco importante el elegido para el reality.

Aquí la lista completa:



Alexis Mateo ( RuPaul’s Drag Race Estados Unidos , originaria de Puerto Rico),

( , originaria de Puerto Rico), Barbie Q ( Drag Race Germany , originaria de Bolivia),

( , originaria de Bolivia), DesiRée Beck ( Drag Race Brasil , originaria de Brasil),

( , originaria de Brasil), Elektra Vandergeld ( Drag Race México , originaria de Estados Unidos-México),

( , originaria de Estados Unidos-México), Eva Blunt ( DragcRace México , originaria de México),

( , originaria de México), Horacio Potasio ( Drag Race México , originaria de México),

( , originaria de México), Mariana Stars ( Drag Race España , originaria de Venezuela),

( , originaria de Venezuela), Matraka ( Drag Race México , originaria de México),

( , originaria de México), Miss Abby OMG ( Drag Race Holland , originaria de Brasil),

( , originaria de Brasil), Regina Voce ( Drag Race México , originaria de México),

( , originaria de México), Xunami Muse (RuPaul’s Drag Race Estados Unidos, originaria de Panamá).

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Participantes del Drag Race México; Latina Royale / Redes sociales

¿Qué dijeron las 11 reinas de Drag Race México: Latina Royale sobre las estrategias de esta temporada?

En exclusiva para TVNotas, las 11 reinas de Drag Race México compartieron un poco de lo que se vivió esta temporada. Incluso, dieron a conocer qué tan importante fueron las estrategias para avanzar en la competencia. Esto luego de que se presentara en el trailer los enfrentamientos y situaciones polémicas que vivieron en el concurso.

“Esta vez fue muy diferente porque todas las reinas venimos de temporadas pasadas. Entonces, realmente ya vamos más focalizadas sobre lo que queremos decir y la forma en la que nos queremos ver. Incluso, también, sabemos cómo manejarnos ya la imagen tanto visual como personal en una pantalla”, dijo Matraka.

“Ya vamos con la mirada más enfocada con un poquito más de incertidumbre, pero, ahora, el saber que todas son profesionales, todas las chicas vienen como con una carrera después de haber participado en su propia temporada de Drage Race, entonces, ver a tanta gente tan profesional y mentalizada, obviamente, sí vas con cierta estrategia. Y al mismo tiempo con esta voluntad de divertirte, de compartir con tus compañeras y también ver un poquito a ver qué pasa” Matraka

Por su parte, Alexis Mateo reveló que esta temporada de Drag Race México se sintió como una “All-stars”. Esto principalmente porque la mayoría de las reinas ya se conocían de sus temporadas previas.

“Para mí, en la temporada, claro, se sintió como un ‘All-stars’. Para mí, eso quiere decir que todas ya nos conocíamos por ver temporadas previamente al concurso. De verdad que se siente, ya cuando entras, como conexión con otras chicas, haya amistad o no... No creo que eran como alianzas, sino como ya estaban familiarizadas una con las otras y ya se sentía la comodidad de una amistad previa a la participación”. Alexis Mateo

¿Qué dijeron las reinas de Drag Race México: Latina Royale sobre cómo ha impactado la visibilidad del arte drag en Latinoamérica?

Asimismo, Xunami Muse reveló cómo ha sido el impacto del arte drag en Latinoamérica. En entrevista para TVNotas, compartió: “En Latinoamérica va a suceder lo mismo que pasó en los Estados Unidos, cuando Drag Race primero salió. Fue normalizar el arte de drag no es algo tan fuera del mundo. En todos los países hacen drag... Este proyecto va a traer esta conversación y enseñarle a todo el mundo que, de una forma u otra, ellos también hacen drag”.

Por su parte, Barbie Q dejó claro que el drag no solo es un arte estadounidense, sino que viene de “la cultura” de cada quien.

“Con esta temporada vamos a ver drag boliviano, drag venezolano, de Panamá, va a ser increíble y todo el mundo lo va a poder ver que también se ven representados en el mundo drag y no solo estadounidense u otros países”, dijo a TVNotas.

Asimismo, Mariana Stars señaló:

“Algo muy importante que aporta a la sociedad, pienso que son 11 referentes Queer latinoamericanos. 11 historias de que somos personas que hemos luchado desde abajo que, creo que ninguna es rica de cuna, y ver 11 historias en que futuras generaciones se puedan inspirar para generar un futuro más Queer y más tolerante, eso es maravilloso que tengamos referentes latinoamericanos y que este programa los pueda mostrar al mundo desde una ventana de color, de energía, de hermandad. Aportar a la sociedad es superimportante y es una de las cosas que va a dejar claro Latina Royale, para la sociedad” Mariana Stars

En cuanto a este tema, Elektra Vandergeld dijo:

Elektra Vandergel “También para que las personas puedan sentirse identificadas, que vean que tienen un espacio, que tienen un lugar. Ahora sí que somos las latinas OG, esta primera temporada, pero estoy segura que después de esta temporada va a haber muchas temporadas más de latinas porque, en realidad, el talento latinoamericano en el medio del drag es muy, muy grande. A lo mejor las personas que no son latinoamericanas no han visto el alcance que tiene nuestro poder del drag y creo que esta temporada viene a representar mucho eso”.

¿Hay jueces confirmados para el estreno de Drag Race México: Latina Royale?

Además de confirmar a todas las participantes de Drag Race México: Latina Royale, la producción del programa también definió a los jueces invitados:



Cristian Peralta y Leexa Fox; ganadoras de Drag Race México ,

, Envy Peru; la ganadora de Drag Race Holland ,

, Supremme Deluxe la conductora de Drag Race España y,

y, Renata Dragón.

Por último, también se anunció que tras el estreno de Drag Race México: Latina Royale el próximo 30 de julio, también se liberará toda la segunda temporada de Drag Race México en YouTube, por lo que podrá ser vista gratis en su totalidad.

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