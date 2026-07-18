Exmodelo y estrella de televisión comparte detalles de su rejuvenecimiento en la zona íntima: ¡Virgen otra vez!

Una famosa exmodelo y reconocida personalidad de la televisión sorprendió a sus fans y seguidores, luego de revelar que se sometió a un “rejuvenecimiento” de su zona íntima. Te contamos de quién se trata.

Exmodelo y personalidad de televisión se realizó “rejuvenecimiento” / Pixabay

¿Quién es la exmodelo que se sometió a rejuvenecimiento de la zona íntima?

Se trata de Brandi Glanville, una exmodelo y personaldiad de televisión, quien volvió a la polémica al recordar uno de los procedimientos estéticos más comentados de su vida.

Durante un episodio reciente de su pódcast Unfiltered, la exintegrante de The real housewives of Beverly Hills habló sobre la cirugía de rejuvenecimiento vagin*l a la que se sometió en 2009.

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Brandi Glanville, actriz y figura de reality se hizo rejuvenecimiento en “zona íntima” / Redes sociales

¿Por qué la exmodelo, Brandi Glanville, se realizó cirugía de rejuvenecimiento?

La también escritora, Brandi Glanville, explicó que decidió realizarse la operación después del fin de su matrimonio con el actor Eddie Cibrian, una relación que terminó en medio de un escándalo por infidelidad.

Según contó, la intervención representó para ella un nuevo comienzo y una manera de recuperar confianza en sí misma tras una etapa personal complicada:

Esa era la única manera... de ser virgen de nuevo. Sabes, tuve dos hijos y (su ex) hizo un comentario tipo, ‘No es lo que solía ser’. Brandi Glanville

Glanville recordó que el rejuvenecimiento vagin*l era muy distinto hace más de una década, cuando las alternativas no quirúrgicas todavía no eran populares.

Glanville explicó que el médico responsable fue el doctor David Matlock, a quien describió como uno de los pioneros en este tipo de cirugías estéticas íntimas. Según relató, en aquella época la operación era la única alternativa disponible para conseguir los resultados que buscaba.

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¿Quién es Brandi Glanville y en qué programas participó?

Antes de ganar fama en la televisión, Brandi Glanville construyó una sólida trayectoria como modelo. La estadounidense trabajó para importantes agencias internacionales y protagonizó campañas de destacadas firmas de moda.

Posteriormente alcanzó gran popularidad gracias a su participación en el reality The real housewives of Beverly Hills, donde se consolidó como una de las personalidades más conocidas de la televisión.

Además de su faceta televisiva, Glanville incursionó como escritora. En 2013 lanzó Drinking and tweeting: And other Brandi blunders, un libro autobiográfico en el que compartió diversos episodios de su vida personal y profesional.

Su carrera también incluye participaciones en otros programas de entretenimiento, entre ellos Celebrity apprentice, Famously single y The traitors, producciones que ampliaron su presencia en la televisión estadounidense.

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