Actriz y estrella de reality anuncia que padece un tumor en la cara, tras adquirir bacteria: ¿Cómo luce?

Luego de que a la comediante Mónica Escobedo le hallaran un tumor “de casi un kilo” hace algún tiempo, la historia parece repetirse, pero ahora con una reconocida intérprete.

Una actriz y personalidad de realities, conocida por su participación en exitosos programas, compartió que le fue diagnosticado un tumor en uno de los ganglios linfáticos de su rostro. Ante esto, sus seguidores y colegas han mostrado su preocupación.

Actriz y participante de reality diagnosticada con tumor en la cara / Canva

¿A qué actriz y estrella de reality le fue diagnosticado un tumor en la cara?

Brandi Glanville, conocida por su participación en el reality show estadounidense The real housewives of Beverly Hills, dio la difícil noticia durante un episodio reciente de su podcast Unfiltered, donde habló abiertamente sobre los problemas médicos que ha enfrentado.

La celebridad aseguró que los síntomas han afectado considerablemente su vida cotidiana. Según relató, incluso el uso de maquillaje se ha convertido en un reto debido a la sensibilidad de la zona afectada.

“ Puedo usar maquillaje durante unos 15 minutos y luego tengo que quitármelo ”, comentó durante el programa.

Además de hablar sobre el diagnóstico, Glanville aprovechó el espacio para expresar su inconformidad con la atención que ha recibido por parte de algunos profesionales de la salud.

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Brandi Glanville y su cambio físico por tumor / Redes sociales

¿Cuál fue el diagnóstico que recibió la actriz Blandi Glanville?

Blandi Glanville explicó que los médicos detectaron un tumor benigno en un ganglio linfático ubicado en su cara . Aunque aclaró que la lesión no es cancerosa, señaló que podría estar relacionada con la acumulación de líquido e inflamación que ha experimentado.

Glanville ha hablado anteriormente sobre los cambios en su apariencia y las complicaciones de salud que han impactado su rostro. En distintas ocasiones, aseguró que la situación pudo haberse originado tras una infección provocada por un parásito facial:

Tengo un tumor benigno en uno de los ganglios linfáticos de la cara. Y esa podría ser la razón por la que el líquido está dando vueltas por la cara. Blandi Glanville

Sin embargo, obtener respuestas concretas no ha sido sencillo. De acuerdo con sus declaraciones, varios médicos minimizaron sus síntomas y atribuyeron su problema a un tejido cicatricial:

Cada médico al que le he mostrado el bulto me dice que es solo tejido cicatricial. (...) Han sido tres largos años y solo quiero volver a maquillarme mucho. Brandi Glanville

Por último, Glanville agradeció a todos sus fans y seguidores por estar pendientes a sus problemas de salud, esperando que el panorama mejore para ella.

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¿Cuál es la trayectoria de Brandi Glanville en televisión?

Brandi Glanville es una actriz, modelo, autora y conductora estadounidense, principalmente reconocida gracias a su participación en el reality The real housewives of Beverly Hills.

Antes de convertirse en una figura reconocida de la televisión, desarrolló una exitosa carrera como modelo. Durante su juventud trabajó para importantes agencias internacionales y participó en campañas para reconocidas marcas de moda.

Además de la televisión, Glanville ha desarrollado una carrera como escritora. En 2013 publicó el libro Drinking and tweeting: And Other Brandi Blunders, una autobiografía en la que relató experiencias personales.

A lo largo de los años, la estadounidense también ha participado en diversos programas de televisión como Celebrity apprentice, Famously single y The traitors.

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