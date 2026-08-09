MasterChef México 24/7: ¿Quién fue el decimotercer eliminado del reality HOY domingo 9 de agosto?

Este domingo 9 de agosto, MasterChef México 24/7 tendrá una noche llena de tensión con una nueva gala de eliminación. Hasta el momento, 12 concursantes han tenido que despedirse de la cocina más famosa, 11 de ellos tras la decisión de los jueces y uno más luego de abandonar la competencia por voluntad propia.

Los participantes tendrán que demostrar nuevamente sus habilidades culinarias para evitar convertirse en el próximo eliminado. ¿Quién tuvo que decirle adiós al reality y se convirtió en el decimosegundo expulsado? Aquí te contamos todos los detalles.

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MasterChef México 24/7 / Redes sociales

¿Quiénes son los chefs nominados esta semana de MasterChef México 24/7?

Durante los últimos días, los participantes de ‘MasterChef México 24/7’ se enfrentaron a diferentes desafíos dentro de la cocina con un solo objetivo: mantenerse alejados del mandil negro.

Sin embargo, algunos no consiguieron librarse de la zona de riesgo y ahora tendrán que luchar por su permanencia. Estos son los concursantes que podrían quedar fuera de la competencia esta semana:



Luis

Antrax

Carmen

Ixdit

Michelle

Flor

Claudia

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¿Cómo poder votar por tu participante favorito en MasterChef México 24/7?

Si deseas apoyar a tu participante favorito de MasterChef México 24/7, el proceso de votación es muy sencillo:



Ingresa al sitio de Votaciones MasterChef 24/7

Elige al concursante o concursantes que desees respaldar. Recuerda que cuentas con un máximo de 10 votos por día.

Finalmente, haz clic en “Enviar votos” para que tu participación quede registrada.

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Votaciones MasterChef 24/7 / Captura de pantalla

¿Quién fue el eliminado de MasterChef México 24/7 HOY domingo 9 de agosto?

Después de una serie de retos icónicos que han formado parte de temporadas anteriores del reality, Luis Ramos fue el eliminado esta semana de MasterChef 24/7.

