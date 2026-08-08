Actriz de telenovelas explota vs. La casa de los famosos México 2026; asegura es para “gente sin nada qué hacer”

La nueva temporada de La casa de los famosos México 2026 ya está dando que hablar a solo unas semanas de su estreno. Además de la polémica que rodea a los habitantes dentro del reality, algunas personalidades ya han comenzado a comentar; entre ellas, una de las actrices más reconocidas de los melodramas. ¿Quién es? ¡Aquí te contamos!

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La casa de los famosos México 4 causa polémica. / Redes sociales

¿Qué dijo la actriz sobre La casa de los famosos México 2026?

Antes de la primera eliminación de La casa de los famosos México 2026, la actriz Claudia Ramírez compartió un fuerte mensaje en redes en el que dejó claro su descontento con el reality show 24/7, lo que para algunos fue interpretado como una indirecta a sus colegas.

De acuerdo con la intérprete de melodramas, más que un experimento social, el programa busca exponer a la gente, situación con la que ella no coincide; un punto de vista que le valió varias críticas en redes.

“Cuánta gente sin nada que hacer, cuánta gente sin nada que pensar, cuánta gente sin pudor. ¿De verdad les parece interesante La casa de los famosos? Me parece que ese ya no es un experimento, solo son ganas de exponerse”. Claudia Ramírez

Su postura sobre La casa de los famosos México no solo abrió debate sobre lo que sucede en el reality, también le costó varios comentarios negativos como: “Para la otra te invitan”, “Hay gente con talento que no debería estar ahí” y “Algo han de esta haciendo bien en la producción”.

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¿Quién es Claudia Ramírez, actriz que lanzó dardo contra La casa de los famosos México?

Claudia Julieta Ramírez Valdez es una actriz mexicana de cine, televisión y teatro, originaria de Minatitlán, Veracruz , con más de 40 años de trayectoria en el medio artístico.

es una actriz mexicana de cine, televisión y teatro, originaria de , con más de 40 años de trayectoria en el medio artístico. Su primera participación en el cine ocurrió de la mano de Alfonso Cuarón en la película Solo con tu pareja en 1991; después comenzó a ganar proyección en los melodramas al aparecer en clásicos como Te sigo amando, Morir para vivir, La pícara soñadora y El amor de mi vida .

en la película en 1991; después comenzó a ganar proyección en los melodramas al aparecer en clásicos como y . Con el paso de los años se ha mantenido vigente con personajes que han marcado la historia de telenovelas como El color de la pasión, Fuego ardiente, Mi secreto, Regalo de amor y El renacer de la luna. Sin embargo, en los últimos meses su postura en algunos temas la ha vuelto tendencia.

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Actriz Claudia Ramírez causa controversia al hablar de La casa de los famosos México 2026. / Mezcalent

¿Quiénes son todos los habitantes de La casa de los famosos México 2026?

Ernesto Laguardia Karina Torres Ximena Herrera Aldo Rendón Moisés Peñaloza Masad Altamimi Cynthia Klitbo Yahir Flor Vigna Arantza Ruiz Fede Vigevani Ese Pérez Brianda Deyanara Memo Schutz Yanet García Gema Garoa Mariana- ELIMINADA Luis Chaparro

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