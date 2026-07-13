Acusan a Marlene Favela de “menospreciar” a actriz en la telenovela ‘El renacer de luna’, ¿Claudia Ramírez?

Una nueva polémica se cierne sobre el mundo de las telenovelas mexicanas. Luego de que Claudia Ramírez expusiera a un compañero por llegar tarde a las grabaciones de ‘El renacer de luna’, Marlene Favela, quien también participa en el melodrama, es acusada de “menospreciar” a una colega. ¿De quién se trata? Te contamos los detalles.

Lee: Marlene Favela hace importante revelación sobre el futuro de su hija, ¿debutará en la actuación a temprana edad?

Marlene Favela en polémica por supuestamente menospreciar a una actriz / Mezcalent

¿Por qué acusan a Marlene Favela de “menospreciar” a una actriz en ‘El renacer de luna’?

A unos meses de que Marlene Favela se sincerara sobre el derrame cerebral que casi le quitó la vida hace algunos años, la actriz causa polémica a raíz de un post en X (antes Twitter).

Desde el estreno del melodrama ‘El renacer de luna’, la famosa ha estado reposteando y compartiendo publicaciones de fans que la han felicitado por su gran trabajo. El que más llamó la atención fue uno en el que un internauta decía que su participación era mejor que la de Marisol del Olmo, protagonista del proyecto.

“Qué mal dirigida está Marisol del Olmo en #ElRenacerdeLuna. Para ser la protagonista, no logra destacar: tiene muy pocas escenas y, cuando aparece, su interpretación se siente demasiado plana. Al final, quien realmente se roba la pantalla es la villana: Marlene Favela”, se lee.

Lo que más sorprendió fue la respuesta de Favela. Y es que, en lugar de defender a su compañera, simplemente agradeció al usuario por su comentario.

“Gracias por tu generosidad a mi trabajo”. Marlene Favela

Sus palabras causaron mucha controversia en redes sociales. Si bien algunos creen que solo agradecía la felicitación por su actuación, otros consideran que debió defender a Marisol. Incluso la tacharon de “soberbia” y “prepotente”.

Hasta el momento, ninguna de las involucradas se ha pronunciado ante toda esta polémica. En tanto que las opiniones en redes sociales no han cesado.

No te pierdas: Deportista de alto rendimiento, sobrina de Marlene Favela, enfermó de cáncer: “Por estrés falló mi sistema”

Marlene Favela crea polémica por un tuit / Redes sociales

Claudia Ramírez acusa a compañero de la telenovela ‘El renacer de luna’ de “retrasar las grabaciones”

Lo ocurrido con Marlene Favela no ha sido la única polémica que involucra a la telenovela ‘El renacer de luna’. Durante el pasado fin de semana, la actriz Claudia Ramírez, quien en su momento sorprendió al estar con un rockero, usó sus redes sociales para quejarse de un compañero impuntual.

Sin dar nombres ni el género, dijo que esta persona había llegado 40 minutos tarde a una grabación y, para colmo, no estaba preparado. Si bien le pidieron nombres, Ramírez señaló que lo revelaría en cuanto “terminara el proyecto”.

“A todos los compañeros actores que andan por esta red, ¿les parece correcto esperar en el set 40 minutos a otro compañero porque no llegó cambiado?”, denunció.

Hay muchas teorías sobre la identidad de esta persona. Incluso, algunos han manejado la posibilidad de que se trate de Marlene. No obstante, no hay nada confirmado aún.

Claudia Ramírez acusa a compañero de llegar tarde a las grabaciones de la telenovela ‘El renacer de la luna’ / Redes sociales

¿Cuándo y dónde ver la telenovela ‘El renacer de luna’?

‘El renacer de luna’ es una telenovela producida por Roy Nelson Rojas. Es una adaptación del melodrama de 1989, ‘Morir para vivir’. Es protagonizada por:

Marisol del Olmo

Matías Novoa

Marlene Favela

Claudia Ramírez

Mar Sodo

Narra la vida de Luna Arteaga, una mujer que estudia música y aspira a ser cantante. Su vida da un vuelco cuando se entera de que su padre está gravemente enfermo y la empresa familiar enfrenta una gran crisis. Luna deberá regresar a México, donde conocerá gente que buscará ayudarla o perjudicarla.

‘El renacer de luna’ se emite de lunes a viernes a las 8:30 pm, a través del canal de Las Estrellas. También se puede ver en la app de VIX.

Mira: Marlene Favela encontró a su marido ¡con otra en la cama!