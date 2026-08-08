En redes dicen que el hermano de Moisés Peñaloza es más guapo que el actor, ¡tendría competencia! | VIDEO

La participación de Moisés Peñaloza, ex de Elaine Haro, en La casa de los famosos México 2026 sigue generando conversación. Ahora, es comparado con su hermano, ya que varios consideran que él no sería el más guapo de la familia. Te mostramos las imágenes.

Moisés Peñaloza en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Moisés Peñaloza es favorito para ganar La casa de los famosos México 2026?

Apenas han pasado nueve días del estreno de La casa de los famosos México 2026, y ya han salido diferentes rumores y especulaciones sobre los probables finalistas de esta edición.

En una lista filtrada hace unos cuantos días, un creador de contenido mostraba el presunto orden de eliminaciones a lo largo de las siguientes semanas.

En dicha imagen, presuntamente Moisés sería eliminado durante la quinta semana de competencia, al igual que Flor Vigna, ya que, según su versión, podría haber una eliminación doble para ese fin de semana.

Cabe resaltar que esa imagen solo es una especulación, además, la presunta eliminada en la primera semana sería Geme Garoa, algo que no sucedió .

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La casa de los famosos México 2026; Lista filtrada de eliminados / TikTok: ssssstiven

¿Quién es el hermano de Moisés Peñaloza que es considerado “más guapo que él”?

Esta semana comenzaron a viralizarse diversas imágenes y videos de Edgar Peñaloza, hermano del actor Moisés Peñaloza, generando un fuerte debate acerca de... ¿quién es más guapo?

Edgar comparte grabaciones de su día a día, especialmente sus momentos en el gimnasio, por lo que rápidamente se ha ganado el corazón de internautas, así como varios piropos sobre su físico.

Aquí algunos de sus comentarios:



“Este sí es hombre”,

“Al menos se ve mejor” y,

“Este sí me pone bien”.

“Lo guapo viene de familia”

“Ambos son muy galanes”

La batalla entre Moisés y Edgar sigue creciendo en redes sociales. ¿Para ti quién es más guapo?

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Oigan, pero el hermano de Moisés Peñaloza 🔥🔥🔥 Edgar Peñaloza. #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/rAxTfaEDz1 — NotiDrag 🇲🇽 (@DragsNoti) August 4, 2026

¿Cuáles son las telenovelas de Moisés Peñaloza más conocidas?

Moisés Peñaloza es un actor y modelo mexicano que ha consolidado su carrera en la televisión nacional gracias a su participación en telenovelas y programas de entretenimiento.

Sus primeros pasos en la actuación surgieron en programas como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, espacios donde logró crecer para incursionar en otros proyectos.

Estas son algunas de las telenovelas más conocidas en las que formó parte del elenco:



Corazón de oro,

El renacer de Luna,

El ángel de Aurora,

Minas de pasión, entre muchas otras.

Además de la actuación, Moisés Peñaloza ha destacado en el modelaje. En 2022 representó a México en el certamen internacional Mister Supranational, donde obtuvo el tercer lugar.

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