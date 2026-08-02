Moisés Peñaloza habría chantajeado a Elaine Haro para no hablar de ella en LCDLFM: “Cuánto me vas a dar”

Moisés Peñaloza no entró a La casa de los famosos México 2026 como uno de los favoritos del público, pero conforme han avanzado las semanas su imagen parece haberse desgastado aún más. Sus constantes enfrentamientos dentro del reality, especialmente con Aldo Rendón, han provocado críticas entre los seguidores del programa. Ahora, una nueva polémica relacionada con su pasado vuelve a colocarlo en el ojo del huracán.

Una delicada versión difundida por la periodista Martha Figueroa asegura que Moisés Peñaloza habría intentado pedir dinero a Elaine Haro, su expareja, a cambio de no hablar sobre ella ni revelar supuestos secretos de su relación durante su participación en La casa de los famosos México 2026. Según la comunicadora, el presunto episodio ocurrió antes de que el actor ingresara al reality, generando una nueva ola de comentarios y controversia alrededor del habitante de la casa más famosa de México.

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Elaine Haro y Moisés Peñaloza / Redes sociales

¿Qué dijo Martha Figueroa sobre el presunto chantaje de Moisés Peñaloza a Elaine Haro?

La controversia comenzó durante una emisión del programa Con permiso, donde Martha Figueroa compartió una versión que rápidamente encendió las redes sociales. De acuerdo con la periodista, una fuente cercana le relató una conversación que habría ocurrido antes de que Moisés Peñaloza ingresara a La casa de los famosos México 2026.

Según lo contado por Figueroa, el actor le habría lanzado una pregunta directa a su exnovia: “¿Cuánto me vas a dar pa’ no hablar de ti adentro de la casa?”. La frase fue interpretada por muchos como un supuesto intento de presión debido a la información personal que él conocería sobre la cantante.

La comunicadora también aseguró que Elaine Haro habría rechazado cualquier posibilidad de acuerdo económico y respondió de manera contundente: “Obviamente no te voy a dar ni madres”.

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¿Cómo que Moises le dijo a Elaine que cuánto le iba a dar por no hablar de ella dentro de la casa? No mms, eso es extorsión que pedo. 😱#LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/MZD7STGLwN — Soy Marbe (@BellaIndirecta) August 2, 2026

¿Moisés Peñaloza realmente le pidió dinero a Elaine Haro antes de entrar a La casa de los famosos México?

Hasta ahora, Elaine Haro no ha emitido una postura sobre las declaraciones difundidas por Martha Figueroa ni sobre el supuesto mensaje atribuido a Moisés Peñaloza.

La actriz y cantante ha mantenido discreción respecto a este nuevo episodio, por lo que se desconoce si responderá una vez que el actor salga de La casa de los famosos México 2026 o si preferirá dejar el tema atrás.

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Elaine Haro y Moisés Peñaloza / Liliana Carpio e Instagram: @elaineharoMusiC y @laCasafaMososMx

¿Cómo fue la relación entre Moisés Peñaloza y Elaine Haro antes de La casa de los famosos México?

Elaine Haro y Moisés Peñaloza hicieron oficial su romance en octubre de 2024 y durante varios meses se mostraron muy enamorados en redes sociales. La pareja compartía fotografías, viajes y momentos especiales de su día a día, convirtiéndose en una de las favoritas de sus seguidores.

Durante su relación también se apoyaron en sus respectivos proyectos profesionales. Uno de los episodios más recordados ocurrió cuando Elaine sorprendió a Moisés con un arreglo floral durante las grabaciones de la telenovela El ángel de Aurora, dejando claro el respaldo que existía entre ambos dentro y fuera de los foros.

Sin embargo, la historia llegó a su fin en julio de 2025, poco antes de que Elaine ingresara a La casa de los famosos México. La actriz explicó que la relación se desgastó y que ambos decidieron enfocarse en sus carreras. Tras la ruptura mantuvieron la discreción sobre los motivos del rompimiento y, aunque Moisés llegó a apoyarla durante el reality, tiempo después aseguró que ese capítulo de su vida estaba completamente cerrado.