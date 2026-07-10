La casa de los famosos México: ¡Moisés Peñaloza ¿le tira el calzón a Odalys?! A Pato Borghetti esto no le gusta

Ya cayó el quinto habitante confirmado para La casa de los famosos México 2026 y el Internet no lo vio venir por ese lado: no fue la trayectoria de Moisés Peñaloza lo que encendió las redes, sino un tenso cara a cara con Odalys Ramírez. Aquí te contamos punto por punto qué pasó, quién es el nuevo habitante y por qué el nombre de Pato Borghetti también entró a la conversación.

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¿Quién es Moisés Peñaloza, el nuevo confirmado de La casa de los famosos México?

Moisés Peñaloza fue revelado este 10 de julio como el quinto habitante confirmado de La casa de los famosos México 2026, luego de que la producción soltara pistas apenas 24 horas antes. La confirmación llegó directo de la voz de Odalys Ramírez, conductora de galas.

El actor y conductor mexicano no perdió tiempo para presentarse ante la audiencia con una declaración que ya es tendencia:

“Espero respetar mi esencia y jugar limpio, que la gente me conozca en esencia 24/7, estoy listísimo”. Moisés Peñaloza

Antes de que se confirmara su nombre, los internautas ya sospechaban que se trataba del mismo Moisés Peñaloza que se colgó el tercer lugar en Mister Supranational 2022, certamen que lo catapultó a la fama internacional y que ahora vuelve a ser su carta de presentación en La casa de los famosos México.

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¿Moisés Peñaloza le tiró los perros a Odalys Ramírez en vivo?

La dinámica de preguntas y respuestas entre Moisés Peñaloza y Odalys Ramírez arrancó como cualquier entrevista de presentación, pero terminó pareciendo una escena de coqueteo que se sentía a través de la pantalla. Todo comenzó cuando Odalys le propuso un ejercicio de “posicionamiento” a Moisés.

Ambos se pusieron de pie, se tomaron de la mano y se miraron fijamente como parte de la dinámica. Después, Odalys lo soltó para que desarrollara su ejemplo de posicionamiento. Lejos de atacar a la conductora, Moisés Peñaloza planteó una situación relacionada con el orden y la limpieza dentro de La casa de los famosos México 2026, mostrando firmeza sin caer en faltas de respeto.

Su intervención fue tan puntual que incluso Odalys reconoció su desempeño y le comentó que había logrado expresar su punto de vista sin hacerla sentir incómoda. Sin embargo, cuando parecía que todo había terminado, el actor sorprendió con un inesperado comentario sobre la belleza de la conductora que cambió por completo el tono de la conversación y desató las reacciones.

“Odalys, eres muy bella y me estás enamorando. Mejor, este… vete de la casa porque están pasando cosas en mi corazón” Moisés Peñaloza

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¿Cuál fue la reacción de Odalys Ramírez al comentario de Moisés Peñaloza?

Odalys Ramírez respondió con humor pero también marcó línea: “No, no creo que te vaya a pasar eso porque no vas a nominar a alguien que te guste adentro de la casa. Al contrario, la salvas, ¿no?

Incluso bromeó sobre un posible “amorcito” dentro de La casa de los famosos México: “Imagínate que te gusta alguien adentro de la casa y entonces nominas a tu enemiga o enemigo para salvar a tu amorcito. Y tenemos una comedia romántica adentro de La casa de los famosos”, comentó entre risas.

La escena no pasó desapercibida entre los seguidores de La casa de los famosos México 2026. Tras el intercambio, Odalys Ramírez no volvió a referirse al comentario de Moisés Peñaloza, mientras que el actor tampoco hizo más declaraciones sobre el tema. Por su parte, Pato Borghetti no se ha pronunciado públicamente respecto a la interacción ¿habrá reclamo?

Así se vivió el momento:

¿Quién es Pato Borghetti, esposo de Odalys Ramírez?

El esposo de Odalys Ramírez es el actor y presentador argentino Patricio “Pato” Borghetti, extitular de Venga la alegría.

La pareja se casó en enero de 2026 en una boda íntima en Cancún, tras más de 15 años de relación y dos hijos en común, así que su matrimonio no es ningún secreto para la audiencia de La casa de los famosos México.

