Aldo Rendón lanza dardo a Ricardo Peralta antes de entrar a La casa de los famosos México 2026: ¿pide consejo?

La cuenta regresiva para La casa de los famosos México 2026 ya comenzó y cada nuevo habitante confirmado genera conversación. Ahora fue el turno de Aldo Rendón, reconocido estilista y experto en moda, quien fue presentado como el cuarto participante oficial del reality y desde su primera ronda de entrevistas dejó claro que no piensa entrar con estrategias prestadas de cualquiera.

El fashion stylist habló sobre las personas a las que sí escucharía antes de ingresar al programa, pero también sorprendió al mencionar a Ricardo Peralta, uno de los participantes más polémicos de temporadas anteriores. ¿Quiere consejos del influencer?

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¿Por qué Aldo Rendón habló de Ricardo Peralta antes de entrar a La casa de los famosos México 2026?

Durante las entrevistas posteriores a su presentación como habitante de La casa de los famosos México 2026, Aldo Rendón fue cuestionado sobre si buscaría recomendaciones de exintegrantes para afrontar el intenso formato del reality, que permanece transmitiendo todo lo que ocurre las 24 horas del día.

El especialista en imagen explicó que sí recurrirá a participantes que, desde su punto de vista, hicieron un gran trabajo dentro del programa y lograron conectar con el público.

“Les voy a pedir consejos obviamente a las personas que, para mí, hicieron un gran papel, (como) Karime, Wendy…”. Aldo Rendón

Con esa respuesta dejó claro que considera referentes a Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada, y a Karime Pindter, quien llegó hasta la gran final de la segunda edición.

Sin embargo, cuando la conversación giró hacia Ricardo Peralta, Aldo respondió con una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

“Obviamente a Ricardo Peralta no le voy a pedir consejos, ¿verdad?”. Aldo Rendón

Las carcajadas estallaron de inmediato en el foro y también en redes sociales, donde los internautas no tardaron en recordar el complicado desenlace que tuvo Ricardo Peralta tras su paso por La casa de los famosos México, una participación que terminó envuelta en polémicas, críticas y una fuerte funa digital.

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¿Por qué Ricardo Peralta fue tan polémico en La casa de los famosos México?

El nombre de Ricardo Peralta se mantiene ligado a una de las controversias más intensas que ha vivido La casa de los famosos México.

Durante su estancia en la segunda temporada, Ricardo Peralta pasó de ser uno de los habitantes más populares a convertirse en uno de los más cuestionados por la audiencia. Aunque sigue contando con seguidores, la llamada “funa” en redes sociales aún es recordada por muchos usuarios debido a varios episodios que generaron controversia dentro de la casa. Entre ellos destacan sus declaraciones sobre el supuesto poder que tenía en el juego, el escándalo que protagonizó por el colchón de Sian Chiong, que surgió a raíz de una broma, y los constantes roces que tuvo con habitantes como Karime Pindter y Briggitte Bozzo. Estas situaciones terminaron por convertirlo en uno de los concursantes más polémicos de aquella edición.

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Ricardo Peralta / Redes sociales

¿Quiénes son los habitantes confirmados de La casa de los famosos México 2026?

Con el estreno programado para el 26 de julio, la producción continúa revelando poco a poco a los habitantes de esta nueva edición de La casa de los famosos México 2026.

Hasta el momento, los habitantes confirmados son:



Ernesto Laguardia , actor.

, actor. Karina Torres , integrante de las Perdidas.

, integrante de las Perdidas. Ximena Herrera , actriz.

, actriz. Aldo Rendón, estilista y consultor de imagen.

Ernesto Laguardia, Karina Torres y Ximena Herrera, confirmados de La casa de los famosos México 2026

¿Quién podría ser el quinto habitante de La casa de los famosos México 2026?

Aunque la producción continúa guardando silencio sobre el resto del elenco, en redes sociales ya circulan diversas especulaciones sobre la quinta celebridad que podría integrarse a La casa de los famosos México y uno de los nombres que más fuerza ha tomado es el del actor Moisés Peñaloza, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de la producción de La casa de los famosos México 2026.

Mientras tanto, la expectativa sigue creciendo entre los seguidores del reality, quienes esperan conocer al resto de los habitantes que compartirán la casa durante las próximas semanas.

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