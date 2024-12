Karime Pindter planeó una “alianza” antes de entrar a LCDLFMX, pero Ricardo Peralta la traicionó, revelan

Aunque ya han pasado varios meses desde que llegó a su fin ‘La casa de los famosos México’ sigue dando mucho de qué hablar. En esta ocasión, se dio a conocer que, previo a entrar al show, Ricardo Peralta “arruinó” una alianza que había formado Karime Pindter con varios de los ahora exparticipantes.

En el más reciente capítulo del pódcast de Karime, Shanik Berman contó que, antes de entrar a La casa, la influencer contactó a diversos concursantes, incluyéndola a ella y Ricardo para formar un “equipo”, tal y como hicieron algunos famosos de la temporada pasada.

De acuerdo con la periodista, no estaba muy convencida de unirse. Sin embargo, al saber que el creador de contenido también estaba contemplado, decidió formar parte de este plan.

“‘Ricardo va a ganar’, todo el mundo me dice eso. Yo no sé quién es Ricardo (le pregunté a Karime) ‘¿tú lo conoces?’, me dijo ‘sí, él es mi amigo’ (yo respondí) ‘pues, jálatelo’”, expresó.

Así fue como Ricardo Peralta saboteó la alianza de Karime Pindter

La también conductora indicó que, si bien Ricardo, aparentemente, se quería unir al “grupo”, al final terminó acusando a Karime con los ejecutivos del show, ya que está prohibido formar alianzas antes de entrar.

“¿Saben que hizo el hijo de la chi…? La acusó con el director de ‘La casa de los famosos’, de que estaba tratando de hacer complot antes de entrar” Shanik Berman

Shanik mencionó que esta información la obtuvo de una persona cercana a la producción del reality, quien le comentó esta situación tras su salida.

¿Cómo reaccionó Karime Pindter ante la traición de Ricardo Peralta?

Aunque al principio se sorprendió un poco, Karime dejó ver que no le daba mucha importancia a la “traición” de Ricardo. Incluso, aseguró que no había planeado un “complot” como tal, sino que trataba de que todos se “unieran como amigos”.

“¿Apoco? Pero así que como un complot, no. Nos vimos porque somos cuates, vamos a entrar al mismo programa”, puntualizó con una sonrisa en el rostro.

Por supuesto, este asunto causó mucha controversia en redes sociales. Si bien algunos usuarios aseguraron que Ricardo era un “chismoso”, otros consideraron que había hecho lo correcto al “exponer las trampas” de Karime.

Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Hacer equipo no es hacer complot”

“Aparte de víbora, chismoso”

“Karime quiso hacer trampa, bien Ricardo”

“Solita se está desenmascarando Karime. Bien hipócrita que es”

“Ay Ricardo, arruinando todo como siempre”

“Por eso a Ricardo nadie lo quiere”

“Karime y todo su grupo son bien hipócritas”

Ricardo Peralta vs Karime Pindter: Una amistad que terminó en polémica

En su momento, Ricardo y Karime fueron buenos amigos. Sin embargo, todo culminó cuando entraron a ‘La casa de los famosos México’.

Durante su estancia en el show, el influencer acusó a Karime de intentar obligarlo a asistir a su pódcast en YouTube, tachándola de “arrastrada”.

Por si esto fuera poco, al salir del show y ver la ola de comentarios negativos que generó su participación en el concurso, la culpó de armar toda una “campaña de desprestigio” en su contra.

Ante esto, Karime simplemente se ha limitado a decir que le desea lo mejor, pero que no quiere saber nada de él en el futuro.

