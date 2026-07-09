La casa de los famosos México 2026: ¡Este es el cuarto habitante confirmado HOY, 9 de julio! ¿Quién es?

Este jueves 9 de junio, se anunciará al cuarto confirmado de ‘La casa de los famosos México 2026’. Aunque las pistas han sido claras para muchos, las teorías sobre su identidad no han cesado. Te contamos todos los detalles.

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Pistas sobre el cuarto integrante de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Quiénes son los confirmados para ‘La casa de los famosos México 2026’ hasta HOY, 9 de julio?

Hasta el momento, solo se han revelado a tres participantes oficiales. El primero en ser confirmado para ‘La casa de los famosos México 2026’ fue Ernesto Laguardia. El actor se dijo listo para divertirse y sacar al resto “uno por uno” para llegar a la gran final.

La segunda anunciada fue Karina Torres, influencer e integrante de ‘las Perdidas’. El público pedía su ingreso desde las temporadas anteriores, por lo que su ingreso a esta temporada ha causado emoción en la audiencia.

Muchos creen que podría haber un “conflicto de intereses” con Wendy Guevara, quien será la encargada de conducir las pre y postgalas. No obstante, ambas han dejado claro que esto no será así. Guevara ha dicho que se mantendrá neutral.

Durante la noche del miércoles 8 de julio, se confirmó la participación de Ximena Herrera, una de las actrices más queridas de México. La celebridad admitió que está algo nerviosa por esta experiencia, pero prometió darlo todo.

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¿Por qué Galilea Montijo no estuvo en la revelación de Ximena Herrera como integrante de ‘La casa de los famosos México’?

Los fans captaron que Galilea Montijo no estuvo presente en la revelación de Ximena Herrera como la tercera confirmada de la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’. Si bien algunos no le dieron importancia, otros creen que se ausentó por las críticas que ha recibido por su rostro.

Si bien esta no es la primera vez que se habla de su cara, los señalamientos surgieron nuevamente cuando se viralizaron imágenes en las que presuntamente se le puede ver “con el ojo y la boca chuecos”. Según el reporte de la cuenta de X ‘la Tía Sandra’, los ejecutivos presuntamente la “mandarían a descansar” para que su aspecto físico mejore.

“Televisa manda a descansar a Galilea Montijo, después de hacerse viral su nuevo rostro. Le adelantaron sus vacaciones, esperando que regrese más desinflamada de la cara en unos días”. La Tía Sandra

Para muchos, esta sería la explicación de su ausencia. Hasta el momento, Galilea no se ha pronunciado ante esta presunta información. Cabe destacar que la propia conductora contó que se había sometido a tratamientos estéticos hace algunos meses y que aún faltaba que bajara la inflación.

Galilea Montijo criticada por su rostro otra vez / Redes sociales

Las teorías sobre el cuarto habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’

Previo a cada revelación, se han mostrado ciertas pistas para que la audiencia pueda adivinar al habitante. En el caso del cuarto confirmado de La casa de los famosos México 2026, se dejó ver que sería un hombre muy relacionado con la belleza y la moda.

Lo que más llamó la atención fue la presencia de un cuadro de una perrita. Esto hizo a muchos sospechar que presuntamente se trataría de Aldo Rendón, un creador de contenido e influencer.

Si bien en su momento Rendón llegó a decir que no entraría a un proyecto de este estilo, algunos consideran que simplemente hizo ese comentario para “despistar”, tal como lo intentó hacer Karina previo a su confirmación.

Se sospecha que Aldo Rendón podría ser el cuarto integrante de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

Él es el cuarto habitante confirmado de ‘La casa de los famosos México 2026’

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