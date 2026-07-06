¿Galilea Montijo se va de ‘HOY’? Andrea Escalona rompe el silencio y dice: “Todos tenemos etapas”

Mucho se ha dicho sobre Galilea Montijo y su estancia en ‘HOY’ en los últimos meses. Todo comenzó después de que la propia conductora admitiera que su contrato termina dentro de unos meses. Algunos creen que podría dejar el programa. Los rumores se vieron fortalecidos tras reportarse que, presuntamente, tendría una nueva oferta laboral. Esto es lo que se sabe.

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¿Andrea Escalona confirma despido de Galilea Montijo de HOY? / Mezcalent

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre su contrato en ‘HOY’?

Galilea Montijo entró a ‘HOY’ en 2008. Poco a poco, se fue convirtiendo en una de las conductoras estelares del matutino de Televisa. Por ello, el público se sorprendió cuando dijo que su contrato acababa en diciembre de este año.

“En cuestión de contrato, te puedo decir que estoy con Televisa de aquí a diciembre. Nuestros contratos varían. Ahora ya los contratos suelen ser de 1 a 2 años. Ya se vencería en diciembre”, manifestó.

En ese momento, dijo sentirse muy agradecida con la empresa y aseguró que siempre le sería fiel, algo que, para muchos, fue interpretado como una manera de decir que deseaba quedarse en la televisora.

Cabe mencionar que, además del matutino, Montijo también es la presentadora estelar de ‘La casa de los famosos México’. Si bien a principios de año se dijo que estaba en riesgo de ser sustituida, al final no fue así.

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¿Gailea Montijo se va a Telemundo? / Mezcalent

Andrea Escalona habla de la supuesta salida de ‘HOY’ de Galilea Montijo

Diversos medios de comunicación, incluyendo a Mich Ruvalcaba, hablaron sobre la presunta propuesta de trabajo que Galilea Montijo, quien ha sido criticada últimamente por el aspecto de su rostro, habría recibido.

Según Mich, la actriz, presuntamente, ya no renovaría contrato con Televisa para irse a Telemundo. Y es que, supuestamente, la televisora estadounidense quiere que la celebridad lidere su matutino. Presuntamente, le habrían ofrecido la oportunidad de escoger a su propio equipo.

A raíz de todas las especulaciones, se le cuestionó a Andrea Escalona, compañera de Gali, sobre todo esto. En respuesta, dijo que la gente, en ocasiones, “pasa por ciertas etapas”. No obstante, considera que su colega se encuentra a gusto en el programa y no cree que se vaya a futuro.

“Galilea es increíble; es súper Televisa. Creo que ella lo dijo. Yo creo que sus temas contractuales debería hablarlos ella con ustedes. Yo no soy su mánager. No (no creo que se vaya). Yo sé que todos tenemos ciclos y etapas… Nos encanta que esté allí. Es una persona feliz, entregada al trabajo… La quiero muchísimo”. Andrea Escalona

Para finalizar, mencionó que la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’ contará con un elenco de impacto, por lo que pidió a la gente estar al pendiente de las revelaciones.

¿Quién es el novio de Galilea Montijo?

En octubre de 2023, Galilea Montijo confirmó su noviazgo con Isaac Moreno. La relación ha sido criticada por la diferencia de edad. Y es que él es poco más de 10 años menor que ella.

Moreno es un modelo y asesor fitness originario de las Islas Canarias. Aunque no suelen hablar mucho de su romance frente a los medios, en redes sociales han compartido momentos románticos. En su momento, Montijo expresó su deseo de formar una familia con él.

“Ahorita estoy (en la etapa) en la que yo puedo. Estamos en la opción de que te tienen que hacer los análisis para que se acerque a ti ese ovario que tú vayas a comprar… Mi cuerpo todavía puede retener un óvulo, entonces estoy en esa etapa…”, indicó.

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