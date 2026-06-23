Galilea Montijo en La más draga: Productores revelan cómo fue trabajar con ella, ¿hubo exigencias por ‘diva’?

Luego de que se especulara que Galilea Montijo puso varias condiciones para ser parte de Solo la más 2, Bruno Olvez y Carlo Villarreal revelaron la verdadera razón por la que la presentadora de Hoy se unió de último momento al proyecto. ¿Es verdad que hubo condiciones? Te contamos todos los detalles.

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Galilea Montijo en medio de la polémica por su participación en La más draga. / Redes sociales/Captura de pantalla

¿Cuáles son las supuestas condiciones que Galilea Montijo puso en La más draga?

Antes del esperado estreno de Solo la más 2 en el canal de YouTube de La más draga, salió a la luz que Galilea Montijo, quien recientemente fue captada junto a su novio, habría puesto varias exigencias para ser parte del proyecto.

De acuerdo con el periodista Gabo Cuevas, aunque la conductora de La casa de los famosos México solo participa en el primer episodio, presuntamente habría pedido ser la única que aparece en los promocionales.

“Me enteré por ahí que empiezan a manejar todo el show como si Galilea fuera la conductora principal”, explicó Gabriel Cuevas en el programa Dulce y picosito. Debido a que el reality reúne a exparticipantes, la conducción estará a cargo de diversas personalidades; según compartió el periodista.

“No cobró mucho, pero sí pidió trato de diva, no sé si ella, pero sí su agencia”, detalló Cuevas. Mientras que Analu Salazar aseguró que le dijeron que Galilea Montijo “hace lo que quiere”.

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Acusan a Galilea Montijo de poner exigencias para ser parte de La más draga. / Redes sociales

¿Productores de La más draga confirman exigencias de Galilea Montijo?

En un reciente encuentro con la prensa, Bruno Olvez y Carlo Villarreal fueron cuestionados por la prensa sobre la llegada de Galilea Montijo a La más draga. Aunque su presencia ha generado polémica, también ha despertado el interés de su público por el proyecto. De acuerdo con Carlo, su participación fue toda una sorpresa de último momento.

“Se escucha romántico, pero Galilea (Montijo) nos cayó del cielo. Fue un día rapidísimo; estaba con mi amigo, Alfonso Waithsman, uno de mis mejores amigos, que es amigo de Galilea”, explicó el productor. El diseñador le propuso a Montijo y, aunque en un principio lo dudó, terminó por contactar a Galilea, quien sin pensarlo aceptó el proyecto.

Sobre las supuestas exigencias que se dieron a conocer anteriormente, los productores negaron que haya sido así, pero confirmaron que la promoción solo le grabó con Galilea Montijo por el poco tiempo con el que contaban:

“Es mentira, todo es patraña; fue ideada por mí, obvio. No teníamos promo para salir. Tuvimos que idear un plan B y Gali estaba dispuesta; teníamos que anunciar ya la fecha”. Productores de La más draga

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¿Cómo fue presentada Galilea Montijo en La más draga?

Galilea Montijo desató rumores de salir de La casa de los famosos México y Hoy al ser presentada como conductora de Solo la más 2, reality en el que anteriormente ya había participado como jueza.

Pese a que la protagonista de “La verdad oculta” solo fue parte del primer capítulo, el hecho de que fuera vista sola en los promocionales despertó sospechas sobre su participación; sin embargo, tras la aclaración de los productores, todo se debió a la falta de tiempo.

De esa forma, los productores de La más draga dejaron claro que no existieron exigencias por parte de Galilea Montijo y quedarón satisfechos de colaborar con la presentadora de Hoy.

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