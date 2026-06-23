¿Bellakath es insoportable? Destapan el polémico comportamiento de la cantante en La más draga

Después de que Bellakath fue tachada de “prepotente” y “arrogante” por bailarines que habrían trabajado con ella, la cantante mexicana enfrenta una nueva polémica tras su participación en La más draga. ¿Qué dijeron los productores?

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Bellakath desata polémica por su comportamiento en La más draga. / Foto: Redes sociales

¿Cómo se comportó Bellakath en La más draga?

Tras el estreno del primer capítulo de Solo la más draga 2, conducido por Galilea Montijo, salieron a la luz una serie de revelaciones sobre Bellakath, quien acudió como invitada a uno de los capítulos del reality en su séptima temporada.

Carlo Villarreal y Bruno Álvarez, productores de La más draga, hablaron sin tapujos sobre la actitud que mostró la intérprete de “Gatita” en el programa: “Lo voy a decir a cámara, me vale ver*** Bellakath. Insoportable, yo no me lo esperaba”, dijo Carlo en el podcast ‘Niña bien’.

Carlo no quiso ahondar en detalles, pero señaló que muchas de las exigencias de Bellakath quedarón plasmadas en el cuarto capítulo de la temporada. Incluso comparó su actitud con Belinda y Kenia Os, señalando que son dos artistas mucho más relajadas: “Bellakath fue un dolor de hu**os”, dijo Carlo, a lo que Bruno agregó:

“Tú te vas a dar cuenta; para no entrar en detalles, simplemente ve los encuadres de los jueces cómo son normalmente y ve el de Bellakath. Ve el encuadre que tiene y ya te imaginarás qué fue lo que pidió. Aparte, ni había congruencia”. Bruno Álvarez

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¿Por qué las revelaciones sobre Bellakath están causando polémica?

Antes de que Bruno Álvarez y Carlo Villagrán destaparan el comportamiento de Bellakath en la séptima temporada de La más draga, la intérprete de “Reggaeton champagne” se vio envuelta en los comentarios de famosos bailarines, quienes dejaron entrever que su actitud no es positiva.

“La verdad, nunca había trabajado con alguien tan prepotente y arrogante; se jura la mejor y la reina de su género, pero la verdad vive en una realidad muy alterada”, explicó el bailarín Cruz Ayón en una dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, a lo que uno de sus colegas respondió: “Bellakath, la menos y ni modos”.

Hasta ahora, la cantante no se ha pronunciado sobre las declaraciones de los productores de La más draga; pero usuarios ya han comenzado a buscar el episodio en el que participó la cantante para analizar los encuadres a los que hace referencia el productor.

Declaración relacionada con Bellakath por parte de un bailarín. / Redes sociales

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¿Cuándo se estrenó Solo la más 2, la reciente temporada de La más draga?

Fue el pasado 16 de junio cuando se estrenó la segunda temporada de Solo la más 2 a través de YouTube. Al igual que temporadas anteriores, solo compiten los mejores exponentes de La más draga; el ganador logrará llevarse la corona y un millón de pesos.

“Nueve son los niveles del inframundo y desde el Mictlán se abre el portal que transporta de regreso a nuestras queridas y afamadas feminosas para luchar en la competencia más épica de México y Latinoamérica. Con la esperanza de llegar a la cima del renacer para convertirse en la ‘máxima’ de esta nueva temporada”, se lee en la descripción del proyecto.

Debido a que está previsto que la competencia dure 8 semanas, la final se podría realizar el próximo 15 de agosto. Cabe señalar que los boletos para la gran final ya están disponibles solo para los suscriptores del canal de YouTube: mientras tanto, las polémicas siguen dando de qué hablar en La más draga.

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