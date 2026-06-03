¿Bellakath es prepotente y arrogante? Bailarines exponen malos tratos de cantante: "¡Se jura la mejor!”

Meses después de que Bellakath se vio relacionada con la supuesta desaparición de Barnaby, enfrenta una nueva polémica tras las declaraciones de un bailarín, quien aseguran ha trabajado con ella.

La intérprete de “Gatita” se volvió tendencia en las últimas horas después de que Cruz Ayón confesó su experiencia trabajando con una artista; aunque no reveló su nombre, un comentario fue suficiente para que la cantante saliera a relucir.

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Bellakath enfrenta nueva controversia en redes sociales. / Redes sociales

¿Cuál es el comentario que están relacionando con Bellakath?

Hace unas horas, el bailarín Cruz Ayón realizó una dinámica en su cuenta de Instagram en la que salió a relucir la pregunta "¿Has tenido malas experiencias con los artistas para los que has bailado?”.

“Con una nada más, la verdad, nunca había trabajado con alguien tan prepotente y arrogante; se jura la mejor y la reina de su género, pero la verdad vive en una realidad muy alterada. En mi experiencia, tienen cero educación y, para mí, si no tienen eso, no valen nada. Nos hablaba en general y tenía pésimas actitudes en general”. Bailarín Cruz Ayón

Al final de su texto invita a que todos aquellos que tengan la oportunidad de trabajar con ella la desaprovechen; sin embargo, no revela la identidad de la artista a la que se refiere.

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Declaración relacionada con Bellakath / Redes sociales

¿Por qué aseguran que el bailarín acusa a Bellakath presuntamente de prepotente y arrogante?

Después de que Bellakath desató críticas por asegurar que querían copiar su estilo, ahora es relacionada con la polémica declaración de un bailarín. Pese a que el joven no reveló la identidad, Eddy Nieblas mostró la supuesta prueba de que se trata de la cantante.

Otro bailarín, identificado como Rodri, colocó en la sección de comentarios de la historia: “Bellakath, la menos y ni modos”. Dichas palabras fueron suficientes para que la polémica en torno a la cantante creciera.

Las reacciones en redes no se han hecho esperar, y el nombre de Yeri MUA ha vuelto a salir a la luz, pues ambos bailarines también han colaborado con ella, al igual que con Kenia Os.



“Y tanto que le tira a Yeri”.

“El tiempo le está dando la razón a Yeri MUA”.

“Yeri MUA les pagó; fue culpa de Yeri MUA”.

“Al rato, Bellakath demanda por estar difamándola y así”.

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¿Por qué se relaciona a Yeri MUA con la polémica de Bellakath?

Hace poco, Yeri MUA y Bellekath fueron propuestas para subir a Ring Royale debido a las polémicas que han protagonizado. Sus diferencias comenzaron debido a que la intérprete de “Lluvia de micheladas” acusó a la cantante veracruzana de copiar su estilo en más de una ocasión.

En respuesta, Yeri MUA aseguró que nunca podría respetar a alguien que minimiza su trabajo constantemente, pero más tarde sorprendieron al colaborar en el sencillo “Él no es tuyo”, lo que pare haber dejado atrás sus diferencias.

Desde entonces no han dado nuevas declaraciones sobre su supuesta rivalidad: aunque sus seguidores constantemente recuerdan lo ocurrido en el pasado, tal y como sucedió en la declaración del bailarín.

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