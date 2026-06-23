El Bogueto responde tajante a los rumores de romance con Bellakath, ¿lo confirma? “Es parte de la rutina”

Bellakath y el ‘Bogueto’ encendieron rumores de un supuesto romance tras el estreno del sencillo ‘Escápate conmigo’, una canción basada en hechos reales, según la cantante mexicana. El sencillo ha desatado cientos de teorías en redes, pero ¿qué tan cierto es lo que se dice? Aquí te lo contamos.

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Bellakath en medio de rumores con el ‘Bogueto’ / Redes sociales

¿Cómo surgieron los rumores de supuesto romance entre Bellakath y el ‘Bogueto’?

En medio de las acusaciones contra Bellakath por supuestas exigencias en La más draga, en redes surgieron especulaciones de un supuesto romance de la intérprete de “Gatita” con Armando Toledo, mejor conocido como el ‘Bogueto’.

Además de lo que dice la canción, los seguidores de los cantantes de reguetón mexa recordaron que Bellakath confesó en una transmisión en vivo que se trataba de una historia real, aunque nunca mencionó que ella y el ‘Bogueto’ fueran los protagonistas.

“Esta canción trae historia, basada en hechos reales. El video es una bomba, ahí les confieso algo que muchos querían saber desde hace mucho tiempo, y pues ya, no puedo decir nada, ustedes deducirán”. Bellakath

Cabe señalar que los rumores de romance surgen debido a que la intérprete de “Los quiero a todos” ha sido relacionada con el ‘Bogueto’ en más de una ocasión, por lo que sus palabras de inmediato generaron especulaciones.

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Bellakath y el comentario que generó rumores. / Redes sociales

¿Qué dijo el ‘Bogueto’ ante los rumores de romance con Bellakath?

En medio de la polémica que está generando el reciente lanzamiento de los cantantes, el ‘Bogueto’ fue cuestionado por la prensa. Fiel a su estilo, el intérprete de “La trinidad” confesó que los rumores han sido un constante en su carrera, negando lo que se dice sobre él y Bellakath.

“En el video de ‘Cállate y bésame’ decían que también yo había puesto las pelucas y que no sé qué, entonces, la gente siempre va a hablar. Los comentarios ya son parte de la rutina”. El Bogueto

El cantante no quiso decir más sobre el tema, mientras que Bellakath se ha mantenido en silencio, lo que ha alimentado aún más las especulaciones sobre un romance, pese a que el ‘Bogueto’ sostiene una relación actualmente.

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¿El Bogueto tuvo un ROMANCE con Bellakath? ¡Él responde! ¿Crees que sí haya surgido un romance entre ellos dos?#SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut #SaleElSolTV pic.twitter.com/aXqql6Zizm — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) June 23, 2026

¿Quién es la pareja del cantante mexicano el ‘Bogueto’?

En redes sociales, los seguidores del intérprete de reguetón la identifican como Ximena Flores, ‘la mujer del proceso’ , como el ‘Bogueto’ la ha llamado en múltiples ocasiones.

, como el ‘Bogueto’ la ha llamado en múltiples ocasiones. La pareja está junta desde la preparatoria; es decir, desde antes de que el cantante saltara a la fama; lo que ha llevado a que muchos usuarios conecten con su historia de amor.

Antes de la polémica con Bellakath Yeri Mua, quien en medio de la polémica también se pronunció con un sarcástico comentario: “Yo la hice de la amante, pero yo no era la amante”.

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