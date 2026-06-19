Bellakath habría expuesto infidelidad de Bogueto a su novia, ¡publica polémico VIDEO! ¿De las pruebas?

La tarde del viernes, ‘la Bellakath’ lanzó una nueva canción que reabre la conversación sobre los rumores de que se presuntamente tuvo un romance con el Bogueto. La fuente que inició la conversación incluso mencionó que la reggeatonera presuntamente “quiere desaparecer a Ximena, novia del cantante y ser junto a él, la mejor pareja de la escena del reggaetón”.

‘Escápate conmigo’ es el nombre de la canción donde usuarios del internet aseguran que la cantante de ‘Gatita’ presuntamente estaria declarando su amor con un famoso cantante de reggaetón.

bellakath escápate conmigo y bogueto / youtube

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¿Cuál es la canción de Bellakath donde presuntamente habla del Bogueto?

En los primeros segundos de la nueva canción ‘Escápate conmigo’, se puede escuchar que tiene relación con una infidelidad y con ser amantes:

No me importa que tu novia sea una Pe..a Letra de ‘Escápate conmigo’ de Bellakath

El video muestra a la cantante reggaetonera mexicana con un hombre ‘chacal’ de gorra, tatuajes y vestimenta semi de lujo barrial. La pregunta de si el modelo que aparece en el video hace alusión directa al cantante de ‘Martillazo’ se deja ver por parte de los comentarios.

Esa pal Boo @yuletamericapazrivera1605 a través de Youtube

Es uno de los comentarios que se deja ver junto a otros se lee: “confirmo la infidelidad del bogueto”.

Ya es hora que le expliques, que por mi te mueres y que se quite Letra de ‘Escápate conmigo’

Este rumor de presunta infidelidad de Bogueto con Bellakath nuevamente surge ahora que habría una prueba que todavía no se filtra, la cual asegura ser una declaración de la cantante.

Que su tiempo ya pasó y ya no sientes na’ Bellakath en su nueva canción ‘Escápate conmigo’

Bellakath, escápate conmigo, video / Youtube, La bellakath

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¿Cuál es el rumor de infidelidad de Bogueto con Bellakath?

Todo surge por una serie de publicaciones realizadas por la red social X (antes Twitter), donde una fuente reconocible como ‘Plata’ se habría acercado presuntamente a Bellakath un tiempo, para después, exponer públicamente una supuesta aventura

No, ese chisme no me lo paso nadie.

Bellakath misma me lo dijo — plata 𓆩♡𓆪 (@plataaaaa1) March 2, 2026

Bellakath y Plata se habrían peleado en marzo de este año y esta última amenazaría a la otra de exponer un video donde relata que la cantante reggaetonera quiere dejar fuera a Ximena, actual novia de Bogueto (con quien tiene un bebé) y juntos ser “la mejor pareja de la escena mexa”

Perfecto entonces quieres que suba el video donde me estás contando que t xogiste a B?!?? Y que quieres mandar a desaparecer a X para que puedas quedarte con el y así ser la mejor pareja de la escena mexa según tu

Jajajkaksjskaka😔 https://t.co/JW7qtKWQlH — plata 𓆩♡𓆪 (@plataaaaa1) March 2, 2026

Plata, en otras publicaciones, afirma que la cantante presuntamente está obsesionada con ‘el Bo’ y el lugar donde sucedió su aventura presuntamente fue el motel V Boutique.

genuinamente se me hace algo muy fuerte.

Quieran creer o no, es verdad.

Lit esta obsesionada con B y siempre me decía: ¿crees que algún día la deje por mi? Jajaja lol

Pero weno, Ya que pronto salgan los videos del V BOUTIQUE al que fueron 😆 — plata 𓆩♡𓆪 (@plataaaaa1) March 3, 2026

Según la creadora de contenido “untoquedemac10", Bellakath no quiso hacer aclaraciones sobre el tema.

Bellakath y Bogueto en nuevo rumor / Youtube

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¿Bellakath está enamorada del Bogueto?

A finales del mismo mes de marzo, la cuenta de contenido ‘banycherry3’ publicó un fragmento de un pódcast con la Bellakath, donde responde a la pregunta: "¿cómo es tu relación con el Bogueto?” y "¿es verdad que se dio al Bogueto?”

Su respuesta, sencilla en palabras, no contuvo las risas y se limitó a decir:

“no, no lo sé, normal. Somos amigos” Bellakath en marzo de 2026

Bellakath no ha hecho declaraciones sobre si está o no enamorada de Bogueto, pero sus seguidores fueron los primeros en relacionar la vestimenta, letra y contexto del video con el rumor.