Bellakath confirma colaboración con Belinda: ¿tiradera para Nodal?

La estrella pop Belinda sigue demostrando que no tiene límites cuando se trata de reinventarse musicalmente. Con una carrera marcada por su versatilidad, en los últimos meses ha explorado nuevos géneros al colaborar con artistas como Natanael Cano y Kenia OS. Ahora, la noticia de una colaboración con Bellakath ha encendido las redes sociales y disparado rumores sobre el tema y su posible significado.

En una entrevista reciente con el programa Hoy, Bellakath confirmó que ella y Belinda están trabajando en una canción conjunta que ya tiene título y concepto. Según Bellakath, solo falta reunirse en el estudio para terminar de componer y grabar el tema.

“¡Ay! Con Beli, ahí se vienen cositas, ¿sí? Bueno, ella ya tiene hasta el nombre de la canción que quiere, así que pues ya”, declaró la cantante de reguetón. Además, reveló que el título de la canción es una oración en francés y que está relacionado con algo “petit”, lo que ha despertado la curiosidad de los fans.

Bellakath destacó lo emocionada que está con esta colaboración, ya que ambas tienen estilos muy diferentes. Mientras Belinda aporta su dulzura y elegancia, Bellakath promete darle el toque extrovertido y atrevido que la caracteriza.

“Ella es una chica como muy fresita, y yo soy como que más extrovertida… Le pregunté: ‘¿Qué vamos a hacer, un pop o un reguetón?’, y me dijo: ‘Vamos a hacer lo que tú quieras, pero yo no puedo cantar tan extrovertido como tú’. Entonces le respondí: ‘No te preocupes, tú haces la parte bonita y yo me encargo de lo que sabe hacer Bellakath’”.