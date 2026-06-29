El Bogueto explota con reportero ante comparaciones con el Malilla, ¿hay rivalidad?: “Dices todo mal”

Después de que el ‘Bogueto’ aclaró el supuesto beso con un hombre, Armando Toledo Rosas protagonizó un bochornoso momento junto a la prensa luego de que un reportero lo comparó con el ‘Mallila’, quien también es exponente del conocido reggaetón mexa. ¿Cómo respondió el cantante? Te contamos.

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El Bogueto estalla con reportero en el aeropuerto. / Redes sociales

¿Qué pasó entre el ‘Bogueto’ y la prensa en el aeropuerto?

Después de que el ‘Bogueto’ fue relacionado sentimentalmente con Bellakath, el intérprete de “Te lo doy” fue captado en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde compartió que viajaría por motivos de trabajo, ya que es uno de los invitados al Paris Fashion Week, que se llevará a cabo del 6 al 9 de julio.

“Vamos a la Fashion Week y a cantar en dos eventos”. El ‘Bogueto’

Al escuchar los planes profesionales del cantante, uno de los reporteros recordó que a principios de 2026, el ‘Malilla’ también se presentó en la Semana de la Moda en París de la mano de Willy Chavarria, por lo que no pudo evitar cuestionar al respecto al cantante, quien pareció molesto al responder.

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El ‘Bogueto’ y su inesperada respuesta al escuchar el nombre de el ‘Malilla’. / IG: @elboguetomx

¿Por qué el ‘Bogueto’ se molestó al escuchar el nombre del ‘Malilla’?

En medio de las preguntas de la prensa, el reportero resaltó que el reggaetón mexa ha sido considerado para ese tipo de eventos desde meses atrás, recapitulando lo ocurrido con el ‘Malilla': “En su momento Malilla lo hizo, ahora te toca a ti”, expresó el corresponsal.

De inmediato, el intérprete de éxitos como “Otro show” y “Espantan” aclaró que antes de su colega ya había sido invitado él: “Ya lo había hecho yo también (es la segunda ocasión). Tú siempre dices todo mal”, respondió.

Aunque el cantante se mostró molesto al aclarar la situación, continuó su trayecto con normalidad e incluso accedió a tomarse fotografías con sus fans pese a que nuevamente volvió a ser cuestionado sobre la polémica con Bellakath .

“La gente es la que siempre va a hablar. No es la primera vez, ya me acostumbré”, respondió tajantemente para terminar su encuentro con la prensa.

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¿El ‘Bogueto’ y el ‘Malilla’ tienen una rivalidad?

Aunque la respuesta de el ´Bogueto’ sobre el ‘Malilla’, quien ha sido relacionado con Kenia Os, podría significar algún tipo de rivalidad; la realidad es que nunca han protagonizado alguna controversia entre ellos y hasta han colaborado en sencillos como “Tu Maleante” y “La Motora”.

Por el momento no ha existido una respuesta por parte del ‘Malilla’, quien constantemente desata suspiros en sus seguidoras. Mientras que el ‘Bogueto’ sigue enfocado en sus proyectos profesionales.

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