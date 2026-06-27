¿Kenia Os cambió a Peso Pluma por ‘el Malilla’? El VIDEO que confirmaría los rumores de presunto romance

Mucho se ha dicho sobre la vida sentimental de Kenia Os tras su ruptura con Peso Pluma. Al principio, se le relacionó con Alejandro Speitzer. No obstante, actualmente se dice que podría estar en un romance con presuntamente con ‘el Malilla’. Esto último se vio reforzado en un video que se hizo viral en redes sociales. Te contamos los detalles.

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Kenia Os terminó con Peso Pluma hace algunas semanas / Redes sociales

¿Por qué Kenia Os y Peso Pluma terminaron su relación?

Hace algunas semanas, Kenia Os y Peso Pluma lanzaron un comunicado anunciando que su noviazgo de poco más de un año llegaba a su fin. Aunque un poco decepcionante para los fans, no fue tan sorpresivo, pues la hoy expareja ya venía arrastrando rumores de una supuesta crisis.

En su post para redes sociales, no dieron muchos detalles sobre el motivo de la reparación y solo se limitaron a decir que se realizó en los mejores términos posibles. También pidieron privacidad y respeto ante estos momentos tan complicados.

Han surgido diversas teorías sobre el tema. Una de las más sonadas es que, presuntamente, él le habría sido infiel. Otra apunta a que, supuestamente, ella estaba cansada del comportamiento “errático” que el cantante ha estado mostrando en los últimos meses.

En su momento, el periodista Gabo Cuevas reportó que, presuntamente, la llamada ‘Doble P’ buscaba reconquistar a la también influencer. Según dijo, la joven es quien se niega a reconciliarse con él.

“Me contó esta fuente fidedigna que Kenia Os y Peso Pluma se están reconciliando. Él la está buscando. Le mandó un arreglo buchón a su departamento de la Ciudad de México. Kenia es la que no cede”, resaltó.

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Kenia Os y Peso Pluma confirman su ruptura / Mezcalent

Kenia Os y el rumor de su supuesto noviazgo con ‘el Malilla’

Los rumores de un romance entre Kenia Os y ‘el Malilla’ iniciaron a raíz de un video que compartió el propio reggaetonero. Si bien el post era para promocionar su próxima gira, muchos detalles llamaron la atención de los usuarios.

El primero fue que usara una máscara de luchador muy parecida a la que utilizó Kenia en su momento. También se escuchaba de fondo la canción ‘Dime’. Por si esto no fuera suficiente, respondía con emoticones a los comentarios que decían: “Se refiere a Kenia Os” y “Todos sabemos que se refiere a Kenia”.

Cabe destacar que ninguno de los involucrados ha dicho nada directamente sobre este asunto. No obstante, la gente cree que, como ambos son solteros, podría haber algo entre ellos en el futuro. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“¿A poco con la Kenia Guadalupe, Fernando?”

“Es tu oportunidad, Fernando, los Keninis te aceptamos”

“Ya dile”

“Referencia a Kenia Os”

“Una colaboración con Kenia Os”

“Tu personaje se llama Kenia Os”

¿Quiénes han sido novias del ‘Malilla’?

Pese a ser un artista muy famoso en México, ‘el Malilla’ siempre ha sido muy discreto en cuanto a su vida amorosa. Lo más cercano que ha dicho de forma oficial es que “aquí no hay rucas”, algo que se interpretó como que, al menos por el momento, no le interesa tener una relación.

En su momento, se vio envuelto en el escándalo luego de que se filtraran unos chats con una chica llamada Vanessa Bazán. El cantante confirmó la autenticidad de las conversaciones, pero dijo que la influencer no era su pareja. Señaló que solo pactaron encuentros íntimos.

“Eso fue en noviembre y diciembre; hoy, que es marzo de 2025, filtró las conversaciones. Si yo tuviera pedos mentales, alguna circunstancia mala, dijera: ‘No soporto con tantos comentarios’”, resaltó Fernando Hernández, nombre real del ‘Malilla’.

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