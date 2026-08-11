Danna Paola niega rivalidad con Kenia Os tras polémica; revela el futuro de su colaboración

Después de las supuestas indirectas que un amigo de Danna mandó a Kenia Os en medio de la polémica, la intérprete de ‘Atrévete a soñar’ rompió el silencio sobre su colaboración con Belinda y el supuesto sencillo que creó junto a la cantante originaria de Mazatlán. ¿Confirma distanciamiento?

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Kenia Os y Danna en medio de la polémica. / Entrevistas

¿Cómo empezó la controversia entre Danna, Kenia Os y Belinda?

Después de que Kenia Os hizo oficial su ruptura con Peso Pluma, la cantante continuó en el ojo del huracán debido a la colaboración musical de Belinda y Danna Paola, la cual está a solo unos días de estrenarse.

En una entrevista, la intérprete de ‘Cactus’ señaló que nunca antes se había hecho un sencillo entre dos exponentes. Sus palabras no pasaron desapercibidas por los ‘keninis’, quienes mencionaron que estaba olvidando la canción que tiene junto a Kenia Os:

“Nunca se han juntado dos pop stars para hacer música”. Belinda

En medio del debate que se abrió entre fandoms, la situación fue escalando cada vez más, tanto que Belinda y Danna se pronunciaron al respecto en sus redes sociales y rechazaron completamente los ataques entre seguidores, incluso Belinda denunció amenazas de muerte.

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¿Se terminó la amistad entre Danna y Kenia Os?

Danna niega rivalidad con Kenia Os en medio de polémica, pero ¿descarta trabajar con ella?

Pese a que en un principio Danna evitó a la prensa y las preguntas sobre Kenia Os, decidió romper el silencio y negar tener una enemistad con su colega, a quien le envió sus mejores deseos, pero sorprendió al dejar en incógnita el futuro del sencillo que grabaron juntas:

“Hay muchas especulaciones y ataques sobre especulaciones. Las colaboraciones a veces salen, a veces no, y no por eso hay alguien mejor que otro, no denigremos y pongamos la carrera de nadie en duda”, explicó la cantante mexicana en un encuentro con la prensa, y agregó:

“No tengo ningún problema con ella. Belinda y yo nos llevamos siempre muy bien y nada, muchísimo éxito a todas, no solamente a ella, a todas las que estamos en la lucha de ser escuchadas”. Danna Paola

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@eljunket Danna rompió el silencio para hacer un llamado a frenar el odio y las comparaciones en redes sociales tras la controversia que involucró a Belinda y a los fans de Kenia Os, asegurando que todas las mujeres en la industria tienen espacio para brillar y que no tiene ningún problema con la cantante mazatleca. La cantante mexicana también aclaró la filtración de una canción ajena en su perfil de Spotify, señalando que la falla ya se resolvió, y compartió su emoción por el próximo lanzamiento de su colaboración con Belinda, recordando con nostalgia cómo la admiraba desde niña y revelando que se aventaron extenuantes jornadas de rodaje para regalarle un video inolvidable a sus fans. #Danna #Belinda #KeniaOs #Keninis #Espectáculos ñ ♬ original sound - Junket

¿Cuál ha sido la postura de Kenia Os ante la polémica con Belinda y Kenia Os?

Antes de que Danna se pronunciara sobre la supuesta polémica entre cantantes mexicanas, Kenia Os señaló en su cuenta de Instagram que estaba siendo víctima de una campaña de desprestigio, de la cual ya estaba informada.

“Una nueva campaña de desprestigio que busca dañar mi integridad como persona y minimizar mi trayectoria primero como creadora de internet y ahora como artista; sin embargo, no soy partidaria de promover el hate, nunca lo he sido y nunca lo seré”, explicó Kenia Os en su canal de difusión.

Finalmente, cerró el comunicado lanzando un duro mensaje sin mencionar que sus palabras estuvieran directamente relacionadas con la polémica que se desató con Belinda y Danna. “Nunca seré tampoco responsable de las acciones de otras personas y las consecuencias que estas traigan”, concluyó.

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