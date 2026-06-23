Kenia Os revela por qué no salió su canción con Belinda y Danna, ¿hay enemistad? VIDEO

Desde hace más de ocho meses se confirmó que tres referentes de la música pop en México Danna, Belinda y Kenia Os colaboraron para lanzar una canción.

Ante esto, se les llamó la ‘Santa trinidad del pop mexicano’ y la expectativa por escuchar a Belinda, Danna y Kenia Os en una canción se convirtió en una historia de rumores y especulaciones sobre ¿por qué no salió y hubo algo en medio para que no sucediera?

Shakira con Belinda Danna y Kenia Os / Instagram: @shakira

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¿Cuál es la canción que tienen Danna, Belinda y Kenia Os?

Fue a finales de 2025 cuando las tres cantantes anunciaron una colaboración. Por ese tiempo, se mantenían unidas e incluso realizaron un pódcast juntas. Una vez que se confirmó que las tres sacarían un tema musical, los fanáticos las bautizaron como la “Santa trinidad del pop”.

El nombre de la canción nunca fue revelado por ninguna de las tres cantantes y los meses siguientes de septiembre del año pasado no se dio a conocer ninguna novedad, por lo que empezaron a surgir preguntas.

Colaboración entre Belinda, Kenia Os y Danna / Redes sociales

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¿Por qué no ha salido la canción entre Belinda, Kenia OS y Danna?

Concluida la grabación que se dio entre agosto y septiembre, todas se separaron debido a una complicada agenda internacional y nuevos lanzamientos por separado. Kenia estuvo trabajando en su nuevo álbum ‘K de Karma’, mientras que Belinda se mantuvo ocupada por la serie de ‘Carlota'.

Además, Kenia afirmó para Sale el Sol que sus agendas están “un poco locas”. Sin embargo, es algo que sí tienen en pie. Danna también comentó que desconoce la razón de porque no se ha lanzado y agregó que son: ‘cositas administrativas’.

Pues no sabemos la verdad. Cositas administrativas, no sé, cada quien está trabajando en lo suyo, pero pues bueno habrá que ver Danna sobre la canción con Kenia Os y Belinda

TVNotas Danna y KeniaOs / Entrevistas en aeropuertos

¿Cómo surge el rumor de una pelea entre Danna y Kenia OS?

Cuando Danna y Belinda se dejaron ver en Madrid por medio de un video juntas con la etiqueta “tu sueño favorito, soon”, se especuló que habían dejado fuera a Kenia OS de la colaboración musical.

Danna después respondió para calmar la crítica de los fans diciendo que Kenia y Belinda ya tenían una colaboración juntas llamada ‘Jackpot'.

Danna Paola y Belinda se dejaron ver en Madrid en febrero 2026 / Instagram

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¿Qué dijo Kenia OS sobre su colaboración con Belinda y Danna?

Para un pódcast, la ex de Peso Pluma reveló nueva información sobre esta canción. Kenia OS declaró que la razón fue por parte de su disquera, Sony Music.

Kenia declaró:

La canción se paró por problemas administrativos Kenia

Y mencionó que:

No podemos controlarlo, vamos a soltarlo, ya una vez que la disquera lo revise y apruebe, estoy dentro. Kenia Os

Con esto, Kenia aclara cuál fue el motivo de esta pausa. Cabe mencionar que una periodista también reveló cómo sucedió este conflicto administrativo.

¿Qué se sabe del problema administrativo de la canción entre Belinda, Kenia Os y Danna?

Martha Figueroa comentó información importante en su pódcast, ella dijo que:

Kenia Os / Mezcalent

“Estaban haciendo las tres una canción que, según sé, era de Kenia y cuando empezaron a trabajar ya no les gustó. Que porque tenían una forma muy distinta de trabajo y formas de tomar decisiones Danna y Belinda, y Kenia por otro lado”, contó la periodista.

Desde que se anunció la ruptura de Kenia Os con Peso Pluma y la entrevista que dio sobre esta pausa en su colaboración, aún no se ha comentado fechas previstas para su lanzamiento.