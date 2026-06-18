Peso Pluma elimina todas sus fotos con Kenia Os con excepción de una; fans mantienen esperanzas de su regreso

Después de que Kenia Os lanzara un contundente mensaje tras su ruptura con Peso Pluma; el cantante de corridos tumbados encendió la conversación en redes al eliminar todas sus fotos junto a su expareja, con excepción de una. ¿Es un adiós definitivo?

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Kenia Os y Peso Pluma terminan su romance tras un año de relación. / Redes sociales

¿Cuándo terminaron Kenia Os y Peso Pluma?

Kenia Os y Peso Pluma confirmaron su separación definitiva la mañana del 6 de junio a través de un comunicado en redes. Desde días atrás, se especuló que los intérpretes de “Tommy & Pamela” habían puesto punto final a su relación, ya que ambos se vieron afectados en sus conciertos.

“A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos”, se lee a través de su comunicado.

Desde entonces, la pareja se ha mantenido en silencio sobre los motivos de su ruptura, lo que ha desatado varias teorías en redes; sin embargo, una de las acciones que más ha sorprendido a sus fans es la eliminación de sus fotos en conjunto.

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Comunicado de ruptura entre los cantantes Kenia Os y Peso Pluma / Redes sociales

¿Cuál es la única foto que conservó Peso Pluma de Kenia Os?

En medio de las especulaciones de que Peso Pluma le habría sido infiel a Kenia Os, la intérprete de “Malas decisiones” eliminó todas las fotos que mantenía junto al cantante en redes; sin embargo, Peso Pluma se tardó un poco más, lo que ocasionó que sus fans tuvieran esperanzas de un regreso.

Ante las especulaciones, Peso Pluma borró todas las fotos que tenía junto a Kenia Os, con excepción de una, la que forma parte de su colaboración juntos en el sencillo “Tommy & Pamela”; lo que ha hecho que algunos fans mantengan ilusiones de un reencuentro.

Hasta ahora, algunas de las reacciones que se pueden leer en redes sobre la reciente acción del cantante son: “Ahorita ando como la Kenia Os, sin ningún peso”, “Como ya vio que se luce bien soltera”, “No las borró, las archivó quiero pensar”.

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¿Por qué se dice que Peso Pluma le fue infiel a Kenia Os?

Después de que Kenia Os reapareció junto a Alex Speitzer, salió a la luz una presunta infidelidad por parte del intérprete de “Ella baila sola”, quien aparentemente habría engañado a la cantante con alguien de su equipo.

La versión surgió en voz de ‘la Divaza’, amigo cercano de Kenia Os, quien en un encuentro con la prensa mencionó: “Yo vi unos likes por ahí, no sé. Como de una que trabajaba con Kenia y algo así. Como que Peso había hecho algo, pues”, expresó sin dar más detalles, lo que generó una ola de especulaciones y teorías.

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