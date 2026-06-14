¡Kenia Os hizo llorar a una niña! Así fue la reacción de la cantante cuando una fan le pidió una foto

Kenia Os y Peso Pluma pusieron fin a su relación hace solo unos días, pero la polémica no se ha hecho esperar. Recientemente, en medio de la controversia por su ruptura, salió a la luz una declaración de la cantante en la que cuenta que hizo llorar a una niña. ¿Cómo pasó? Te contamos los detalles.

Lee: ¿Paty Cantú celosa de Danna y Kenia Os? Tras ser “excluida” de la historia del pop mexicano, dice: “No demeritar”

Kenia Os recuerda que hizo llorar a una fan. / Redes sociales

¿Por qué Kenia Os hizo llorar a una niña?

Luego de que Kenia Os fue captada en el Mundial 2026, comenzó a circular en redes un breve fragmento de su participación en Sonoro Podcast, donde reveló cómo fue su experiencia la primera vez que le pidieron una foto.

De acuerdo con la intérprete de “Año de sabático”, todo ocurrió cuando fue su graduación de preparatoria. “Recuerdo que tenía como un vestidito verde. Fue como en un centro de convenciones gigantes y había varias escuelas, o sea, no nada más la mía”, recordó.

En medio de la celebración por concluir una etapa escolar, llegó una pequeña que le pidió una foto, pero en cuanto la vio, comenzó a llorar:

“Estaba una niña que era como, yo me imagino que hermana o algo así de algún estudiante y tenía como unos 9 o 10 años. Me vio y empezó a llorar”. Kenia Os

Lee: ¿Peso Pluma y Kenia Os perdieron un bebé? Periodista da presunta información de la expareja: ¿Qué dijo?

Kenia Os recuerda sus inicios. / Mezcalent

¿Cómo reaccionó Kenia Os ante el llanto de la niña?

Kenia Os, expareja de Peso Pluma, recuerda que la pequeña le pidió la foto con lágrimas en los ojos y ella accedió de inmediato. Sin embargo, no recuerda con claridad el rostro de la menor, pero sí sabe lo que sintió en ese momento.

“Ya, ya la estoy haciendo. De aquí para arriba”, dijo Kenia Os que pensó en ese momento, cuando apenas comenzaba a abrirse paso en la industria como creadora de contenido.

Cabe recordar que, antes de que la cantante triunfara con grandes éxitos en la música, inició su carrera como creadora de contenido en YouTube, donde formó la comunidad de ‘Keninis’, quienes siguen de cerca su trayectoria.

Lee: ¿Kimberly Loaiza vs. Kenia Os en el próximo Supernova? ¡La esperada pelea podría llevarse a cabo!

¿Quién es Kenia Os y cómo comenzó su carrera en la música?

Kenia Guadalupe Flores Osuna, mejor conocida como Kenia Os, comenzó su carrera en la industria en YouTube con tan solo 16 años, creando videos sobre estilo de vida, moda y maquillaje.

Tan solo unos años después decidió dar un salto a la música con sencillos que hasta el día de hoy siguen siendo recordados como “Por siempre”, pero no fue hasta 2022 cuando lanzó sus primeros álbumes como “Cambios de luna” y “K23"; desde entonces ha construido una sólida carrera en el medio.

No te pierdas: ¡“Kenia Os está embrujada”! Mhoni Vidente revela lo que estaría viviendo la cantante