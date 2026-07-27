¿Mariana admite que sus canciones son de IA? Se sincera sobre su música en La casa de los famosos México 2026

En medio del gran estreno de La casa de los famosos México 2026, Mariana fue anunciada como habitante del reality show tras semanas de especulaciones. Ante la intriga sobre las historias que podrá contar sobre su carrera, hizo su primera revelación musical. ¿Sus canciones no son originales? ¡Te contamos!

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La casa de los famosos México 2026 ya está dando de qué hablar. / Redes sociales

¿Cómo fue la llegada de Mariana a La casa de los famosos México 2026?

Galilea Montijo, quien lució un deslumbrante vestido durante el estreno de La casa de los famosos México, presentó a Mariana como la última habitante confirmada de la temporada. En su entrada al foro, lució un vestido rosa y deleitó a los presentes con su voz.

Pese a que aseguró que se trataba de un proyecto que había rechazado antes y terminó por aceptar de último momento, sus palabras ya comienzan a ponerse en duda desde sus primeras horas dentro de la casa.

“Me habían invitado y yo no me había animado a estar, me animé de último momento”, contó Mariana a Montijo, incluso aseguró que ante la petición de las personas, terminó por aceptar el proyecto mientras estaba de vacaciones con sus hijos.

Pese a que parte del público se mostró entusiasmado por su ingreso de “último momento”, hubo quienes señalaron que sus palabras no eran ciertas, ya que el encargado de crear su vestuario hizo una publicación en la que aparentemente estaba siendo preparado desde hace un mes. Pero hasta ahora, todo se trata de RUMORES.

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La casa de los famosos México 2026, habitantes.

¿Qué dijo Mariana sobre su música en La casa de los famosos México 2026?

Mientras el público debatía en redes sobre las palabras que Mariana dijo en su ingreso al reality, ella hizo un polémico comentario a sus compañeros que generó diversas especulaciones en redes.

En una conversación sobre la música con algunos artistas del reality, Mariana reconoció que utiliza la inteligencia artificial para crear música. Sin embargo, aclaró que la IA no hace todo el trabajo, ni una canción completa, solo le pide ayuda para probar distintos estilos y ritmos.

Debido a que su comentario ocurrió durante altas horas de la madrugada, en redes ha surgido un debate sobre lo que realmente mencionó dentro de La casa de los famosos México; mientras algunos defienden que es de la vieja escuela, otros señalan que no debería usar IA.

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¿Quiénes son todos los participantes de La casa de los famosos México 2026?

Cabe señalar que Mariana no es la única que ya está dando de qué hablar; dentro del reality hay 18 participantes, y aunque uno es infiltrado, ¡el juego ya comenzó!



Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna

Masad Altamimi

Arantza Ruiz

Ese Pérez

Fede Vigevani (INFILTRADO)

Brianda Deyanara

Memo Schutz

Yanet García

Luis Chaparro

Mariana

Gema Garoa

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