¿Kenia Os olvida a Peso Pluma con Alex Speitzer ? Los captan juntos en el partido inaugural del Mundial 2026

Tal parece que Kenia Os ya está superando la ruptura con Peso Pluma. Al menos, eso es lo que dicen los fans tras captarla en el partido inaugural del Mundial de fútbol 2026 en México junto al actor Alejandro Speitzer.

Desde hace un par de días, ya se venía hablando sobre el posible romance entre el histrión y la cantante. Su asistencia al encuentro entre la selección mexicana y la sudafricana habría sido una confirmación para muchos. Te contamos los detalles.

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Kenia Os en rumores de romance tras terminar con Peso Pluma / Mezcalent

¿Por qué Kenia Os y Peso Pluma terminaron su relación?

Durante el pasado fin de semana, Kenia Os y Peso Pluma lanzaron un comunicado anunciando que su noviazgo de poco más de un año llegaba a su fin. Sin ahondar en detalles, afirmaron que todo se culminó en los mejores términos posibles. También pidieron privacidad y respeto ante esta situación tan complicada.

Según se comenzó a especular en redes sociales, la causa habría sido una infidelidad de él. Sin embargo, esto no ha sido confirmado. De igual forma se ha dicho que ella estaba cansada de su presunto consumo de sustancias ilícitas.

Por otra parte, el periodista Gabo Cuevas reportó hace poco que, supuestamente, Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de la ‘Doble P’, estaría tratando de reconquistar a la influencer. Incluso le habría regalado un “ramo de rosas buchón”.

“Me contó esta fuente fidedigna que Kenia Os y Peso Pluma se están reconciliando. Él la está buscando. Le mandó arreglo buchón en su departamento de la Ciudad de México. Kenia es la que no cede”, informó.

El comunicador aprovechó para negar que la separación se diera por una infidelidad de él con la cantante Anitta, como mucho se comenzó a decir. Aparentemente, el video en el que se les ve juntos estaría “sacado de contexto”.

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Comunicado de ruptura entre los cantantes Kenia Os y Peso Pluma / Redes sociales

Kenia Os y Alejandro Speitzer asisten al partido inaugural del Mundial 2026 en México

Como era de esperarse, muchas celebridades asistieron al partido inaugural del Mundial 2026 en México. Entre los presentes estuvieron Kenia Os y Alejandro Speitzel. En las imágenes, se puede ver que, si bien no se sentaron juntos, sí estuvieron lo bastante cerca como para convivir.

Y es que, aparentemente, Alejandro asistió con Juanpa Zurita, mientras que Kenia lo hizo con una amiga. Las teorías no han faltado. Algunos consideran que sí llegaron juntos, pero se sentaron en lugares diferentes para evitar la polémica.

Cabe mencionar que ninguno de los involucrados ha dicho nada sobre un supuesto romance. Sin embargo, los rumores no cesan. Previamente, se había viralizado un video de ellos en un evento deportivo. Muchos creen que estaban “lanzando” miradas de “coqueteo”.

Esto ya ha dado de qué hablar, principalmente por el hecho de que, hace algunos meses, el actor dijo tener pareja. En una conferencia de prensa, señaló que su novia ha sido su principal apoyo en todos sus proyectos.

¿Quién es Alejandro Speitzer, actor que está siendo relacionado con Kenia Os?

Alejandro Speitzer es un actor mexicano de 31 años.

Es hermano del también actor Carlos Speitzer.

Cuando era niño, se le vio en algunas producciones infantiles como ‘Aventuras en el tiempo’ y ‘Misión S.O.S’.

Al crecer, trabajó en proyectos más profesionales como ‘La reina del sur’, ‘Oscuro deseo’ y ‘Alguien tiene que morir’.

Se le ha visto en algunas obras de teatro.

En su momento, fue pareja de Ester Expósito.

No tiene hijos y, según lo que él mismo ha dicho, tiene una novia que no está relacionada con el medio artístico.

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