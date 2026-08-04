¿Galilea Montijo y su novio, Isaac Moreno, se separan? Aseguran que su amor “se está extinguiendo”

Galilea Montijo, quien ha sido fuertemente criticada por su aspecto físico en los últimos meses, vuelve a estar en el ojo del huracán. Ahora, por una supuesta crisis con su novio, Isaac Moreno. ¿Ya se separaron? Te contamos todo lo que se sabe.

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Galilea Montijo vuelve a estar en polémica / Mezcalent

¿Cuándo comenzó el noviazgo entre Galilea Montijo e Isaac Moreno?

Galilea Montijo e Isaac Moreno iniciaron su romance en 2023, poco después de que ella se divorciara del padre de su hijo. De acuerdo con la propia conductora, se conocieron durante una entrega de premios.

Al principio, no quisieron hacer público su romance. De hecho, la gente lo descubrió a raíz de reportes de diversos medios y algunas fotos filtradas. Tras esto, la pareja decidió anunciar su amor al mundo.

“Es complicado abrir nuestra intimidad, a pesar de que existen las redes sociales, porque siempre tratas de cuidar lo más que se pueda, y más en nuestro caso porque ambos tenemos hijos, pero la gente y los amigos me preguntaban mucho: ‘¿Quién es, con quién estás saliendo? Y pues nada, fue algo que se dio de manera muy bonita y transparente, así que ahora queremos compartirlo con la gente que nos quiere”, contó Gali en aquel entonces para un medio de circulación nacional.

La relación causó mucho debate en un inicio debido a la diferencia de edad. Él es ocho años menor que ella. Pese a los señalamientos, la pareja se ha mostrado muy feliz y enamorada. La también actriz hasta ha confesado que le gustaría volver a ser madre junto a Moreno.

En su momento, Montijo reveló que estaba investigando métodos para embarazarse: “Hemos buscado la manera, laboratorios. Hay uno que encontramos, pero está en Barcelona y sería muy difícil para nosotros darle el seguimiento en cuanto a dinero, en cuanto a tiempo”, declaró.

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Galilea Montijo e Isaac Moreno empezaron su relación en 2023 / Mezcalent

Galilea Montijo e Isaac Moreno en crisis, aseguran

A través de su columna en un medio de circulación nacional, el periodista Álex Kaffie informó que, presuntamente, el amor entre Galilea Montijo e Isaac Moreno se está “extinguiendo”.

“Mi bola de cristal me avisa que a Martha Galilea Montijo Torres y a su ponedor, Isaac Moreno, se les está extinguiendo el amor”. Álex Kaffie

Si bien no ofreció más detalles, sus palabras causaron mucha controversia en redes sociales. Si bien algunos creen que solo fue un “simple comentario al aire”, otros consideran que la pareja podría estar lidiando con una fuerte crisis. Hasta el momento, ni Gali ni Isaac han confirmado ni desmentido esta información.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que se habla sobre una posible ruptura. En 2024, se especuló que la famosa y su novio habían terminado. Esto, luego de que ella compartiera el siguiente mensaje: “Situación sentimental: libre como el viento, peligrosa como el mar y dulce como un beso”.

En aquel entonces, negó haber terminado su romance y hasta se burló de los rumores que afirmaban que él solo estaba con ella por interés: “Bueno, cuando sea su dinero, se preocupan, bye”, declaró.

Esto dijo Álex Kaffie sobre Galilea Montijo e Isaac Moreno / Redes sociales

¿Qué dijo el novio de Galilea Montijo sobre las críticas contra la conductora por su cara?

Al menos públicamente, todo indica que Galilea Montijo y su novio están mejor que nunca. Y es que Isaac Moreno no ha dudado en apoyar a Galilea ante las críticas que ha recibido por el aspecto de su rostro.

Recordemos que, desde hace algunos meses, se ha especulado mucho sobre la cara de la presentadora. Los señalamientos empeoraron tras el estreno de ‘La casa de los famosos México 2026’. Algunos internautas hasta mencionaron la posibilidad de una parálisis facial.

Montijo se defendió diciendo que tenía un nervio afectado y que ya estaba recibiendo tratamiento por ello. En tanto que Moreno ha usado sus redes sociales para dejarle bonitos comentarios en los que le recuerda que es “hermosa”.

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