Ivonne Montero revela daño facial por un tratamiento estético que salió mal: “Me quemó”| VIDEO

En medio de la controversia de Galilea Montijo por el tratamiento estético que se hizo en el rostro, Ivonne Montero abre su corazón y habla sobre el daño facial que le causó un procedimiento médico en su momento. ¿Le mandó un mensaje a la conductora de ‘La casa de los famosos México’? Te contamos los detalles.

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Ivonne Montero revela su experiencia con los tratamientos estéticos / Mezcalent

Esto dijo Ivonne Montero sobre el daño facial que sufrió por un tratamiento estético

Hace algunos meses, Ivonne Montero sorprendió a todos al contar que un exnovio vendió sus cosas mientras estaba en un reality. Ahora, vuelve a dar de qué hablar al narrar la terrible experiencia que sufrió por un tratamiento estético que salió mal.

Contó que, en ese momento, cometió el error de dejarse atender por una “practicante” que estaba usando una máquina que presentaba fallas técnicas. Si bien mencionó que a simple vista todo parecía bien, había daños internos que pudieron poner en riesgo su vida.

“Me hice un tratamiento con un procedimiento que es un HIFU, que es un procedimiento fuerte y me lo hizo una de las chicas que estaba trabajando conmigo. La chica estaba tomando experiencia y yo permití que tomara experiencia sobre mí, pero resulta que nuestro equipo estaba dañado… Me quemó toda la parte interna. Por fuera no se veía absolutamente nada, pero toda la parte interna, hasta el nervio de la muela. Por dentro estaba hasta sangrando… pero un dolor”. Ivonne Montero

Relató que tuvo que ser hospitalizada para que un cirujano arreglara toda esta situación. El médico la regañó en ese entonces y le habló de los peligros de su “imprudencia”.

“Fui con un cirujano para que me revisara. Primero me dijo: ‘No te dejes ser la conejilla de Indias. O sea, que practiquen, pero en otras personas porque esto te puede provocar hasta una parálisis’. Cuando me dijo eso, yo dije: ‘Dios mío’. Y no era tan invasivo como otros procedimientos en los que se está trabajando”, puntualizó.

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¿Ivonne Montero le mandó un mensaje a Galilea Montijo por las críticas que ha recibido sobre su rostro?

Ivonne Montero evitó opinar sobre las críticas que Galilea Montijo ha recibido sobre el aspecto de su cara. No obstante, señaló que la gente puede ser muy cruel con sus comentarios en redes sociales y que los años en el medio le han enseñado a ser más dura ante los señalamientos.

“Qué terrible que la gente se permita dar malas opiniones, dar críticas que se vuelven tristes para algunas personas. A mí, la verdad es que he aprendido a través de los años a manejar las malas intenciones, los malos comentarios. Si yo me dejara golpear por la gente que critica de esa manera, yo creo que sería una mujer muy depresiva, muy triste y muy arrugada de tanto coraje”, expresó.

Ivonne Montero contó que le quemaron la cara por dentro / Mezcalent

¿Qué procedimiento facial afectó el rostro de Galilea Montijo?

La anécdota de Ivonne Montero hizo a muchos recordar toda la controversia que Galilea Montijo ha enfrentado por el aspecto de su rostro. Desde hace algunos meses, el público ha captado ciertos cambios en la cara de la conductora.

Al principio, ella explicó que se había sometido a un procedimiento estético y que todavía estaba en fase de recuperación. Pese a esto, la gente siguió especulando sobre el tema. Todo llegó a su punto máximo durante el estreno de ‘La casa de los famosos México 2026’.

La audiencia aseguró que los gestos de Galilea eran “extraños” y hasta se empezó a teorizar sobre una posible parálisis facial. A raíz de esto, la también actriz usó su espacio en ‘Hoy’ para decir que estaba en un tratamiento no invasivo por un nervio que, al parecer, estaría afectado.

“Voy a hacer un pódcast con mi doctora explicando lo que realmente me sucedió. Va más allá de un procedimiento estético. Realmente me están tratando como si tuviera una parálisis en la cara por un nervio que me tocaron. Ya les platicaré más adelante”, indicó.

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