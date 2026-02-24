El productor Omar Suárez acusa a Ivonne Montero de falta de profesionalismo tras acusaciones de “malos tratos”

Hace poco, Ivonne Montero rompió el silencio y reveló las razones que la llevaron a abandonar la obra de teatro “El sótano” y confirmó a la prensa que su decisión estuvo ligada a la forma en que fue tratada durante los ocho meses de gira.

¿Qué dijo Ivonne Montero tras su salida de la obra ‘El sótano’?

“Me trataron muy mal y eso lo lamenté, por eso fue mi decisión final de irme. Ya eran ocho meses, yo estaba muy cansada emocionalmente, físicamente y energéticamente en muchos sentidos”, dijo Ivonne Montero durante una entrevista con medios al hablar de su experiencia.

Incluso afirmó a que exexpareja Jonathan Vázquez lo despidieron por los chismes que se hicieron cuando se oficializó su relación.

“Estaban habiendo muchas fallas técnicas que me tocaba a mí resolver en escena, mi relación con Jonathan en ese momento empezó a estar muy afectada por cuestiones laborales, a él lo despidieron en algún momento del trabajo por un chisme que se hizo, en el cual me estaban involucrando a mí y me parecía absurdo que esto sucediera”, señaló Montero.

Ivonne Montero

¿Qué dijo Omar Suárez sobre Ivonne Montero y su participación en la obra ‘El sotano’?

Ante estos comentarios, Omar Suárez, productor de ‘El sótano’ rompió el silencio sobre Ivonne Montero y aseguró que no ha sido profesional y desmintió que haya recibido malos tratos.

“No me gusta a hablar mal de nadie porque pienso que nadie tiene derecho, pero también creo que no tienen derecho a pisotear un proyecto tan impotarte con Ana Claudia Talancón y Luis Felipe Tovar y hay nombres que no valen la pena repetir porque no lo merecen, no están a la altura ni al nivel”, comentó.

A la pregunta expresa, de si trató mal a Ivonne Montero, el productor respondió que la actriz tuvo varios momentos en los que no fue profesional incluso señaló que su relación con uno de los tramoyistas, trajo retrasos y problemas en la obra.

“¿Tú qué harías si una actriz te para una función en la mitad en el entre acto y dice que no puede continuar porque está muy cansada y se tira en el camerino? y el publico aplaudiendo, ¿qué harías tú si contratas con una actriz que se enamora del tramoyista”, agregó.

Aseguran que Ivonne Montero si le afectó el hate contra su ex y que lo habría utilizado para hacerle favores. / Redes sociales

Romance de Ivonne Montero habría retrasado funciones de ‘El sótano’, según Omar Suárez

Según Omar Suárez las fallas técnicas entre escenas tenían que ver con que Ivonne Montero y su exnovio Jonathan se besaban detrás de escena, descuidando detalles de la producción.

“Cada vez que acaba una escena, tu actriz si se besaba con el tramoyista y te retrasan las transiciones a cuatro minutos, porque estaban tan enamorados que se tenían que dar un beso, el señor era tramoyista de acá, porque aquí se conocieron, no en otro lado, de ahí se le dio una advertencia, dos advertencias y a la tercera fuera porque es lo correcto”, mencionó.

“Me habló un jueves que mañana ya no iba, tú me dirás si ese es un acto de profesionalismo, me quedé callado y no lo ventilé”, finalizó Omar Suárez.

