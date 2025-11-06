¿Ivonne Montero y su pareja finalizaron su polémica relación tras dos meses? La conductora lanza mensaje.

Ivonne Montero, actriz y conductora reconocida en el medio del espectáculo, habría terminado su breve relación con un policía 11 años menor que ella, luego de solo dos meses de romance. Una publicación en la cuenta oficial de Instagram de la conductora, fue retomada por internautas como un claro guiño a la finalización de su relación. ¿Será?

Ivonne Montero presume su romance con Jonathan Vázquez, un policía 11 años menor que ella, con quien se da una nueva oportunidad en el amor. / Redes sociales

¿Quién era el novio de Ivonne Montero?

La relación entre Ivonne Montero y Jonathan Vázquez, un policía que es 11 años menor que ella, se hizo pública durante una de las funciones teatrales de la actriz, cuando su pareja la sorprendió con un ramo de rosas y una serenata que acaparó la atención de todos los presentes.

En plena presentación, Jonathan apareció entre el público con flores de “Flores el Patrón”, acompañado por una banda sinaloense que interpretaba una melodía romántica. El tierno gesto provocó aplausos y suspiros entre los asistentes, y finalizó con un beso frente a ellos, confirmando así de manera oficial su romance.

La pareja optó por hacer pública su relación a través de un tierno video en Instagram, en el que aparecen besándose y mostrando la complicidad que los unía.

Con un ramo de rosas y un beso viral, Ivonne Montero vuelve a ser noticia. ¿Será este el inicio de algo duradero?

¿Por qué dicen que Ivonne Montero y su pareja, Jonathan Vázquez, habrían terminado su relación?

La relación entre Ivonne Montero y Jonathan Vázquez inició con polémica, y no por ellos, más bien por la ola de críticas a su alrededor. Usuarios en redes la criticaban o la tachaban de “urgida” por encontrar el amor en una persona menor.

Desde el principio, la pareja llamó la atención de los medios y de las redes sociales: Vázquez acompañó a Montero a varias de sus presentaciones, le llevó serenatas con banda e incluso compartió momentos juntos en el teatro.

La presunta confirmación de la separación habría llegado a través de Instagram, donde Ivonne Montero compartió una imagen de un corazón roto . La publicación, breve pero significativa para algunos seguidores, desató una ola de mensajes:



“Ni valió la pena, eres una belleza, le quedaste muy grande, saludos y bendiciones hermosa”,

“Te mereces algo mejor. Eres muy guapa, trabajadora, una súper mamá y buena persona” y,

“Da gracias por lo vivido y da la bienvenida a lo nuevo.”

Tras la presunta ruptura, Montero eliminó todas las fotos y videos que tenía junto a Vázquez de sus cuentas de Instagram y TikTok, borrando cualquier rastro de su relación. La conductora aún no ha confirmado nada.

¿Quién es Ivonne Montero y cuál es su trayectoria?

Ivonne Montero, cuyo nombre completo es Ivonne García Montero, es una destacada actriz, cantante y conductora mexicana, nacida en 1974. Su trayectoria en el medio artístico comenzó a finales de la década de los noventa, cuando participó en diversas producciones televisivas y telenovelas.

Gracias a su talento y carisma, rápidamente captó la atención del público y obtuvo papeles relevantes, entre ellos en la telenovela Las vías del amor (2002), que consolidó su carrera dentro de la televisión.

A lo largo de su carrera, Montero ha formado parte de numerosas telenovelas, series y realities, destacando en producciones como:



Secretos del alma ,

, La loba ,

, El señor de los cielos ,

, Amor descarado y

y Sin vergüenza.

También ha incursionado en la conducción y los reality shows, siendo especialmente recordada por su participación en La casa de los famosos México (2022). Además de su faceta como actriz, Ivonne ha explorado el mundo de la música, interpretando temas de género pop y regional mexicano.

