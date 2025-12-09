Ivonne Montero nunca estuvo enamorada, ¡solo utilizó a su chavito para que remodelara su spa! “Le dolió mucho”

Ahora que nuevamente está soltera y disponible, Ivonne Montero (52 años) no deja de creer en el amor y nos compartió que no se considera inalcanzable para los hombres: “Por supuesto soy alcanzable, pero me tienen que enamorar, porque tampoco soy fácil”.

Ivonne Montero vive un pequeño duelo luego de que hace 3 semanas rompió su noviazgo con Jonathan Vázquez, tras 4 meses de relación. Por andar con una persona que no tiene nada que ver con el medio artístico, Ivonne fue objeto de críticas en redes sociales, pero, según nos dijo, estas no le importan.

¿Qué dijo Ivonne Montero sobre Jonathan Vázquez, su ex?

“Cada uno, desde sus necesidades, toma sus decisiones. Poder decidir, a veces, uno lo hace desde la envidia, el coraje. (La gente) siempre va a opinar para mal y eso la hace empoderarse. Entonces mejor que se queden con eso. A la larga, todo se regresa y a mí me hacen más fuerte”, dijo Ivonne Montero.

Destacó que Jonathan supo cómo conquistarla; sin embargo, su romance no prosperó: “Yo no suelo hacer un análisis de lo que me conviene y lo que no. No soy tan elitista en ese sentido. Él me enamoró de una manera maravillosa. Simplemente decidimos caminos opuestos”.

¿Por qué terminaron Ivonne Montero y Jonathan Vázquez?

También se rumoró que Jonathan le fue infiel, lo que Ivonne Montero negó: “No fue así. Estábamos prácticamente 24/7 (juntos). No había la posibilidad de que sucediera. Luego dieron a entender que el engaño venía por mi parte. Cuando algo ya no funciona, es muy fácil decir que hubo engaño. Por ese lado no. Solo una vez le puse el cuerno, pero fue en una relación que ya estaba rota”.

Ivonne se sinceró sobre por qué decidieron terminar:

“Me di la oportunidad con Jonathan de vivir una relación y la disfruté muchísimo. A lo largo de estos 4 meses uno se da cuenta y pone en una balanza si puede continuar de la mano con esa persona. Y esto fue mutuo. De repente ya no había manera de continuar”. Ivonne Montero

“Fue darnos cuenta de que había muchas cosas en común, pero también otras tantas que hicieron que nos separáramos, pero no fue por ahí la cuestión. Él es una persona madura, autosuficiente, un hombre divorciado, con hijas. La mayor tiene 24. Ya tiene experiencias en el amor, en el trabajo, en amistades. Y, bueno, todo iba bien en la química; sin embargo, ahorita ya estamos en ese proceso de empezar a olvidarlo”.

¿Qué aprendió Ivonne Montero de su relación con Jonathan Vázquez?

Ante esta ruptura, Ivonne Montero dice estar bien, y de acuerdo con ella, trata de tomar lo bueno de la situación: “Estoy en ese proceso de dejar de lado la parte amorosa, de olvidarnos de todo y quedarnos con lo más bonito, que fue la oportunidad que me di, y seguir adelante”.

Esta relación, en la cual se veía muy enamorada, le dejó varias lecciones, que ahora atesora. “Aprendí a soltar. A que también puedo relajarme de responsabilidades y a darle valor cuando un caballero está a tu lado y no verlo como una competencia”. Al cuestionarla si en algún momento podrían regresar, comentó: “No. Yo creo que ahí quedó nuestra relación. Cerramos ese ciclo”.

Señaló que tenía una excelente comunicación con él y hasta habló de lo que pasa cuando se tiene una relación con una figura pública. “Yo se lo dije en algún momento cuando comenzamos. Hay que tener cuidado con esto, porque seguramente te van a atacar mucho. Y así sucedió. No me equivoqué”.

Además de ser actriz y cantante, Ivonne se ha diversificado y está incursionando en el medio de la cosmetología y los cuidados de la piel, e incluso ya se graduó como cosmiatra.

“Estoy agradecida con Dios y con la vida, porque me permiten seguir preparándome y tomar direcciones distintas en mi carrera. En esta ocasión estamos por cumplir casi 2 años con un spa. Emprendimos este camino desde hace 5 meses. Estudié cosmetría y cosmetología. Se refiere al cuidado de la piel de manera más profunda, para tratarla con sus afecciones, sus patologías. Me gradué luego de 4 meses”

¿ Ivonne Montero se aprovechó de su ex para renovar su spa?

Por otra parte, un excompañero de Jonathan Vázquez nos contó que el joven estaba sumamente enamorado e ilusionado con Ivonne Montero, pero que supuestamente ella solo lo utilizó.

“Él era sumamente acomedido con Ivonne, a ella siempre le han gustado más jóvenes y lo agarró de chofer. Ella estaba construyendo lo que hoy es su nuevo spa y él le ayudó a montar todo, muebles, vidrios, pintura y a hacer total remodelación. Una vez que concluyó el trabajo, lo mandó a volar”. Fuente TVNotas

Trascendió que Jonathan supuestamente era policía, pero, de acuerdo con nuestra fuente, el exnovio de la actriz trabajaba en la producción de la obra de teatro El sótano, donde participó la también cantante.

“Jonathan venía ya de un matrimonio fallido y con familia. No es policía como se ha dicho, trabajó como parte del staff (de la obra) donde estaba Ivonne. Desde que la vio hubo atracción de inmediato. Él tenía el manejo de la escenografía, entre otras cosas”.

El romance fue sumamente criticado en redes, donde los internautas argumentaban que él no tenía carisma, y aunque ella decía que no le importaba, la realidad es otra.

“Claro que le pegó el hate y que dijeran que no era nada agraciado, pues ella ha andado con varios galanes, eso también influyó, pero supo disimularlo mientras lo utilizaba, no le pagó ni un centavo por su ayuda. Jonathan terminó muy deprimido, sí le dolió mucho. No es la primera vez que ella termina mal en una relación, es muy triste que no lo haya valorado”.

¿Quién es Ivonne Montero y cuál es su trayectoria?

Ha participado en realities como “La isla el reality”, “La casa de los famosos de Telemundo” y “MasterChef celebrity”.

como “La isla el reality”, “La casa de los famosos de Telemundo” y “MasterChef celebrity”. En cine trabajó en cintas como “Salud, dinero y amor”, “El Tigre de Santa Julia”, “Asesino en serio” y “El contratista”.

En teatro ha estado en las obras “Amar y querer”, “Qué rico mambo”, “Cada quién su vida”, “Blanca Cheves y sus briagos”, entre otras.

