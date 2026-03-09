Ivonne Montero explota contra Omar Suárez tras acusarla de falta de profesionalismo: “Me da coraje”

La actriz Ivonne Montero rompió el silencio luego de las recientes declaraciones del productor Omar Suárez, quien la acusó de falta de profesionalismo durante la obra “El sótano” en la que participaba.

¿Qué dijo el productor Omar Suárez de Ivonne Montero y supuesta falta de profesionalismo?

Según el Omar Suárez, Ivonne Montero presuntamente habría retrasado funciones e incluso se habría distraído por su relación con su ex Jonathan Vázquez, que era tramoyista del montaje.

Ante estas versiones, la también cantante decidió contar su versión de los hechos. Con evidente molestia, Ivonne explicó lo que realmente ocurrió detrás del escenario y reveló detalles de los problemas que se vivieron en la producción.

Ivonne Montero explota contra Omar Suárez / Redes sociales

¿Qué le respondió Ivonne Montero a Omar Suárez sobre las acusaciones en su contra?

Ivonne Montero ocultó su molestia por la forma en que el productor habló de ella públicamente. En entrevista con “De primera mano”, Ivonne aseguró que le da coraje la manera en la que se acomodaron las cosas para hacerla quedar mal.

“Me da coraje, rabia, la forma en la que se está expresando de mí, cómo acomoda las cosas para dejarme mal”. Ivonne Montero

Ivonne también defendió su vida personal y aseguró que no tiene por qué pedir permiso a nadie para tener una relación sentimental.

“El hecho de tener una pareja… tengo 53 años, no tengo que pedirle permiso a nadie. Soy muy agradecida con Omar por la oportunidad que me brindó, pero no tengo que andar con la cabeza baja”. Ivonne Montero

La actriz incluso señaló que el productor también debería mostrar gratitud por su trabajo.

“Creo que él también tendría que ser agradecido. Es absolutamente mentira, mi amor”, dijo tajante.

Ivonne Montero portada / Archivo TVNotas / IG: @antonioescobar0

¿Por qué supuestamente corrieron al ex de Ivonne Montero de la obra El sótano?

Uno de los puntos más polémicos fue la supuesta relación que Ivonne Montero habría iniciado con Jonathan, un tramoyista de la obra. La actriz confirmó que sí existió un momento romántico, pero negó que eso afectara su trabajo.

“Sí hubo un beso con Jonathan. Una personita nos vio besándonos, que fue la razón por la que lo sacaron de la obra”, explicó.

Según Ivonne, el beso de “piquito” ocurrió entre escenas y no fue algo que provocara retrasos.

“Salí de escena, lo besé, pero no fue un besuqueo. Le di un besito y una persona fue a acusarme de que me había tardado cinco minutos en entrar por eso”. Ivonne Montero

De acuerdo con la actriz, la situación se agravó porque ella había señalado previamente varias fallas técnicas en la producción.

“Íbamos cargando fallas técnicas: se iba el sonido, se iba la luz. Yo me quejaba y se enojaron porque me veían muy quejumbrosa”, explicó.

Ivonne asegura que, tras la acusación, su ex Jonathan fue despedido y ya no le permitieron entrar al teatro.

Rocío Sánchez Azuara se suelta a llorar con Ivonne Montero. / Captura de pantalla

Ivonne Montero relata fuerte discusión con Omar Suárez

Ivonne Montero reveló que, al notar el ambiente tenso, decidió hablar directamente con Omar Suárez para explicarle que estaba cansada física y emocionalmente.

“Le dije que necesitaba cerrar mi ciclo con la obra. Él me pidió que me quedara hasta noviembre y le dije que sí, pero que me pasara las fechas”, contó.

Sin embargo, todo cambió cuando Ivonne pidió que su pareja pudiera entrar al teatro para ver la función.

“Le dije: ‘Entiéndeme, no quiero broncas, pero quiero darle su lugar’. Y me dijo: ‘Aquí no entra ninguna pareja’”, recordó.

Ivonne trató de explicarle que en otras obras sí se permitía el acceso de parejas, pero él se negó y la respuesta del productor la sorprendió.

“Me dijo: ‘Si crees que la obra ha sido un éxito por ti, estás equivocada, porque eres pésima actriz y nadie te conoce’”, aseguró.

La actriz confesó que ese comentario fue la gota que derramó el vaso.“Me empezó a ningunear de una manera… y le dije: ‘¿Sabes qué? No cuentes conmigo ni para la gira’”, concluyó.

