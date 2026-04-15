Ivonne Montero exhibe a un ex ¡vendió sus cosas cuando ella estaba en reality! Suelta el nombre del desgraciado

La actriz Ivonne Montero reveló detalles de su tormentosa relación con una de sus exparejas, quién vendió sus cosas mientras ella estaba en el reality show La isla, ¿de quién se trata y qué dijo? Te contamos todos los detalles.

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Ivonne Montero contó una mala experiencia con uno de sus ex. / Redes sociales

¿Quién es el ex de Ivonne Montero que vendió sus cosas?

Se trata de Fabio Melanitto, padre de su hija, quien fue asesinado en agosto de 2018 en una agresión directa en la vía pública. Durante una entrevista en el programa Este es mi desmoder con Rodrigo Vidal, la actriz Ivonne Montero habló sobre su relación con el cantante y exintegrante de Uff, así como el proceso que vivieron antes de tomar la decisión de casarse. “Tuve una relación de un año de pareja, no nos casamos a los dos meses. Experimentamos una relación bonita y por eso nos decidimos casar”, dijo la actriz.

Además, la cantante dejó claro que no existe arrepentimiento en torno a esa etapa de su vida. Por el contrario, señaló que conserva una sensación de gratitud por lo que representó esa relación en su historia personal.

“Yo agradezco a la vida, a él, que haya pasado por mi vida para permitirme ser mamá. Era algo que yo no consideraba, ni ser mamá ni casarme” Ivonne Montero

Más adelante, Ivonne Montero explicó que cuando conoció a Fabio Melanitto atravesaba una etapa activa en su carrera, con proyectos constantes y una dinámica enfocada en su desarrollo profesional. Sin embargo, ese encuentro abrió la posibilidad de construir una vida familiar, algo que hasta entonces no contemplaba. “Estaba en un momento padre de mi carrera, de mucho éxito, viajando, experimentando una autonomía y cuando lo conozco a él fue así de: ‘¿Por qué no? ¿Por qué no darme la oportunidad de soñar?’”, relató y posteriormente nació su hija.

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Ivonne Montero contó que Fabio Melanitto vendió sus cosas. / Foto: Redes sociales

¿Qué cosas de Ivonne Montero vendió Fabio Melanitto?

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en El minuto que cambió mi destino, Ivonne Montero dio a conocer que Fabio Melanitto le debía dinero, pues cuando la actriz entró a La isla el cantante vendió una camioneta para comprarse un coche nuevo.

“Él me debía un dinero, fue algo muy delicado, vendió una camioneta a mi nombre, la vendió mientras yo estaba en La isla, agarró la factura y la vendió y se compró un coche a su nombre” Ivonne Montero

Además, destacó que su hija nació con problemas en el corazón y uno de sus mayores miedos era la cirugía a la que tendrían que someterla, por lo que Montero llamó a Melanitto para pedirle el dinero de la camioneta, pero el exintegrante de Uff jamás le respondió.

“Yo tenía pánico porque venía mal de su corazón, era probable que tuviera cirugía, que la internaran, tantas cosas que pueden pasar y yo necesitaba dinero, le pedí, le pedí y le pedí: ‘Por favor, dame el dinero de la camioneta, necesito el dinero’ y nunca me contestó, ahí sí me molesté”, destacó Ivonne Montero. Tras la actitud de Fabio Melanitto, Montero optó por no anunciarle el nacimiento de su hija, por lo que él se enteró por terceras personas.

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Ivonne Montero contó cómo fue que Fabio Melanitto vendió sus cosas. / Redes sociales

¿Quién es la pareja actual de Ivonne Montero?

Ivonne Montero no ha dado detalles de un nuevo romance, luego de que terminó su fugaz relación con Jonathan Vázquez, un oficial de policía 11 años menor que la actriz. En entrevista con TVNotas dijo: “Por supuesto soy alcanzable, pero me tienen que enamorar, porque tampoco soy fácil”.

Además, desmintió los rumores de una presunta infidelidad: “No fue así. Estábamos prácticamente 24/7 (juntos). No había la posibilidad de que sucediera. Luego dieron a entender que el engaño venía por mi parte. Cuando algo ya no funciona, es muy fácil decir que hubo engaño. Por ese lado no. Solo una vez le puse el cuerno, pero fue en una relación que ya estaba rota”.

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