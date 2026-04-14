Sofía Niño de Rivera sufre robo en transporte y lo denuncia: ¿Qué pasó? “Necesito una solución”
Sofía Niño de Rivera, actriz y comediante mexicana, denunció este martes 14 de abril haber sido víctima de un robo. Te contamos los detalles.
La actriz y comediante, Sofía Niño de Rivera, preocupó la tarde de este martes 14 de abril a sus fans y seguidores, luego de compartir en sus redes sociales que fue víctima de robo. Tras su denuncia, cientos de internautas han mostrado su apoyo en comentarios. ¿Qué le pasó exactamente?
¿Cómo fue el robo que sufrió la comediante Sofía Niño de Rivera?
La también conductora, Sofía Niño de Rivera, en su cuenta oficial de “X”, compartió pasado el mediodía de este martes 14 de abril, un mensaje que alertó a su comunidad, ya que estaba denunciando un robo que acababa de sufrir.
En el post realizado por la conductora de Netas divinas, señala que tomó un servicio de transporte privado para poder trasladarse, pero su maleta presuntamente habría sido retenida por el conductor. Esto fue lo que dijo:
Aunque varios usuarios la apoyaron y ofrecieron posibles soluciones al problema, otros indicaron que no podría tratarse de un robo, pues este tipo de plataformas mantienen dinámicas diferentes para la recuperación de sus objetos.
necesito una solución YA. Un conductor se quedó con mi maleta y nadie me da respuesta. Esto es robo, no “objeto perdido”. ¿Quién se hace responsable? @Uber_MEX @Uber_Support @Uber— Sofía Niño de Rivera (@Sofiapac) April 14, 2026
¿Sofía Niño de Rivera recuperó su maleta tras reportar un presunto robo?
La comediante Sofía Niño de Rivera no ha dado más actualizaciones al respecto en sus redes sociales. De hecho, una historia publicada en su Instagram la mostraba dentro del foro de Netas divinas, aproximadamente una hora antes de este hecho.
Tampoco se sabe si, como muchos sugerían, levantó su denuncia ante el MP, ya que se trata de un objeto que podría ser de alto valor económico.
Aunque la empresa encargada de su transporte se hizo presente en los comentarios de la denuncia, tampoco se observó a Niño de Rivera contestar al mensaje, por lo que se espera que en próximas horas se sepa si la famosa pudo recuperar sus pertenencias.
¿Quién es Sofía Niño de Rivera y a qué se dedica?
Sofía Niño de Rivera es una comediante, actriz y escritora mexicana que comenzó su carrera por ser una de las pioneras del stand-up comedy en México, misma que comenzó a finales de la década de 2000.
En 2016 hizo historia al convertirse en la primera comediante latinoamericana en tener un especial en Netflix, titulado Sofía Niño de Rivera: Expuesta. Posteriormente lanzó otros especiales.
Además de sus presentaciones en vivo, ha participado en programas de televisión (como Netas divinas), podcasts y proyectos de comedia en distintos formatos.
