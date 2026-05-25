Ana María Alvarado denuncia intento de extorsión ¡le querían abrir la caja fuerte! Así es el modus operandi

Ana María Alvarado dio a conocer que vivió un intento de robo en su casa, luego de que engañaron por teléfono a una de sus empleadas domésticas, ¿qué pasó y cuál es el modus operandi? Te contamos todos los detalles.

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¿Cómo fue el intento de extorsión contra Ana María Alvarado? Este fue el método que utilizaron. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Ana María Alvarado?

Ana María Alvarado contó el peligroso momento que sufrió recientemente en su casa y que encendió las alertas de su familia. La conductora explicó que todo ocurrió mientras una empleada doméstica se encontraba en el domicilio y recibió una llamada telefónica que terminó generando preocupación por la información personal que los interlocutores tenían sobre ella y sus seres cercanos.

Durante la emisión de Sale el sol, la conductora detalló que la situación comenzó a tomar fuerza cuando las personas al teléfono mencionaron datos específicos sobre su vida privada, lo que provocó que la trabajadora creyera que se trataba de una emergencia real. La periodista compartió el caso con la intención de alertar a otras personas sobre este tipo de prácticas y la manera en que los responsables suelen utilizar información personal para generar presión y miedo.

“Hay que tener cuidado, lo cuento solo para que tengan cuidado. Estaba en mi casa la chica que trabaja con nosotros y recibe una llamada, una extorsión, obviamente, pero lo que la descontroló y por lo cual creyó el asunto es porque le dieron mi nombre, el de mi esposo, le dijeron que tengo dos hijos, entonces ella pensó que la emergencia que le planteaban era verdadera”.. Ana María Alvarado.

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Ana María Alvarado alerta sobre intento de extorsión en su casa: qué hacer y cómo actúan. / Redes socialez

¿Cuál es el modus operandi que aplicaron a la empleada doméstica de Ana María Alvarado?

Ana María Alvarado explicó que el intento de extorsión comenzó con una llamada dirigida a la trabajadora de su casa, a quien hicieron creer que ella atravesaba una emergencia médica. Según relató, los presuntos estafadores utilizaron información personal y fueron guiando la conversación paso a paso para generar confianza y presión dentro del domicilio. La conductora señaló que el objetivo nunca fue entrar por la fuerza, sino manipular emocionalmente a quien atendió la llamada para obtener acceso a documentos y objetos de valor.

“Le decían que estaba muy grave y que tenía que hacerme unos estudios clínicos, pero que yo había dejado el cheque preparado. No crean que les dicen ‘abre y róbales’, no, hacen un proceso de ‘Oye, la señora, que tú la quieres mucho, fíjate que está mal, está delicada’”, contó Alvarado y explicó que los extorsionadores mantuvieron la llamada durante varios minutos y evitaron que la trabajadora pudiera detenerse a pensar o contactar a otros integrantes de la familia.

Además, agregó que las personas al teléfono comenzaron a pedir detalles sobre la casa y a dirigir a la empleada hacia lugares específicos donde pudiera haber documentos o dinero. Incluso le pidieron un celular adicional para continuar observando lo que ocurría dentro del domicilio y seguir dando instrucciones mientras mantenían el discurso de una supuesta emergencia familiar.

“Le ponían que por favor no lo digas a los hijos, dice la señora que no los quiere preocupar, lo único que queremos es el cheque, dónde crees que lo pudo haber guardado, enséñanos la casa”, relató la conductora.

También detalló que los extorsionadores daban instrucciones específicas sobre puertas, cajones y cerraduras, en este caso, una caja fuerte, que querían que abriera con desarmador y tornillo: “Le dicen ‘Inténtala abrir, es que está cerrada, inténtala abrir’”. Según contó, la situación se detuvo cuando uno de sus hijos llegó al domicilio y descubrió que el teléfono estaba colocado apuntando hacia una zona de la casa mientras las personas al otro lado de la llamada seguían guiando a la trabajadora.

“Afortunadamente en lo que estaba con el martillo y desarmador, llegó mio hijo y vio que tenía posicionado el teléfono con la cámara hacia esas puertitas para que ellos le dijeran como abrirla. La envolvieron muy bien y no las dejan ni un segundo, les van haciendo plática para que ellas no piensen nada y estar nerviosas. Todavía le dice Ayúdame a abrir porque tu mamá está en una emergencia y le dicen “No, que no le digas al hijo”.Por fortuna mi hijo frustró el asunto. Este tipo de robo se lo han hecho a muchas personas, es fácil caer”. Ana María Alvarado.

Ana María señaló que quienes realizan este tipo de extorsiones buscan mantener comunicación constante para evitar que las víctimas reaccionen o pidan ayuda. La periodista añadió que incluso intentaron impedir que su hijo fuera alertado mientras continuaban insistiendo en la supuesta urgencia médica y financiera. “Me está diciendo que si por algo llega su hijo, no lo vayas a preocupar porque es un asunto de adultos el cual está en riesgo hasta la propiedad, pueden embargarle la casa”, fue parte del mensaje que mostró la conductora.

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Mensaje que recibió la empleada doméstica de Ana María Alvarado. / Redes sociales

¿Qué hacer en caso de extorsión?

Ante casos de llamadas de extorsión como el que relató Ana María Alvarado, autoridades del Gobierno de México recomiendan actuar con calma y verificar la información antes de tomar cualquier decisión. Entre las principales medidas difundidas para enfrentar este tipo de situaciones se encuentran:



Mantener la calma y escuchar con atención lo que dicen durante la llamada.

Pedir tiempo para localizar directamente al familiar involucrado.

Anotar el número entrante y todos los datos posibles de la persona que llama.

De ser posible, grabar la llamada para contar con evidencia.

No enfrentar ni cuestionar a quienes realizan la extorsión.

Una vez localizado el familiar, dejar el teléfono descolgado por algunas horas.

Si la llamada es amenazante, responder que es un número equivocado y colgar.

Además, las autoridades también compartieron recomendaciones preventivas para reducir el riesgo de caer en este tipo de engaños telefónicos:



No compartir información personal con desconocidos.

Mantener comunicación constante con familiares sobre ubicaciones y horarios.

Si preguntan “¿Con quién hablo?”, responder “¿Con quién quiere hablar?”.

Desconfiar de llamadas sobre premios, supuestos trámites o emergencias.

No entregar dinero ni realizar depósitos sin verificar primero la situación.

Ignorar ofertas relacionadas con liberar familiares o resolver documentos migratorios a cambio de pagos.

Confirmar cualquier información directamente con familiares antes de actuar.

Las autoridades han señalado que este tipo de extorsiones suelen apoyarse en presión emocional y en datos personales obtenidos previamente, por lo que insisten en la importancia de verificar toda la información antes de seguir instrucciones o entregar dinero.

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