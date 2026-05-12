Pati Chapoy exhibe a Alex B por lo que sacó de la casa de Daniel, también ¿iba tras su lugar en Ventaneando?

Pati Chapoy volvió a soltar la bomba contra Alex Bisogno y no solo lo exhibió por lo que habría sacado de la casa de Daniel Bisogno tras su muerte, sino que dejó ver que, según ella, también habría querido quedarse con su lugar en Ventaneando. Fiel a su estilo, lo habría ninguneado en plena entrevista, asegurando que jamás podría llenar los zapatos de su hermano.

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Pati Chapoy habría lanzado dardo a Alex Bisogno / IG: @alexbbisogno / @chapoypati

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre Alex Bisogno y la casa de Daniel Bisogno?

Durante una conversación con la periodista Matilde Obregón,Pati Chapoy recordó la polémica con Alex Bisogno y afirmó que el hermano del conductor ingresó a la casa de Daniel Bisogno tras su muerte y retiró varios objetos sin autorización.

Sin rodeos, la conductora aseguró que Alex tenía acceso a la propiedad y que aprovechó ese momento para llevarse diversas pertenencias.

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Pati Chapoy se sincera sobre sus incios como periodista. / Redes sociales

¿Qué se habría llevado Alex Bisogno de la casa de Daniel Bisogno?

Pati Chapoy fue clara y hasta detallada al mencionar los objetos que, según su versión, Alex Bisogno retiró de la casa de su hermano. Entre las cosas que enumeró destacan piezas de valor y objetos personales.

“Lo dije y lo vuelvo a decir, él tenía las llaves de la casa de Daniel; se metió a la casa de Daniel, ya fallecido; se llevó el arte, se llevó la cava, se llevó incluso la cafetera… ya no te quiero platicar más de la ropa y los enseres de Daniel”, afirmó la conductora.

Además, dejó claro su descontento con la actitud de Alex Bisogno, recordando otros conflictos que han marcado su relación.

“Alejandro Bisogno no se ha portado bien de muchas formas, fue muy desagradable que se atreviera a decir que yo había matado a su mamá… no es un tema menor, es una agresión enorme y por eso le puse un alto”, expresó.

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Así lo confesó Pati Chapoy:

🗯️ DESDE EL BUDISMO, LA CHAPOY LANZA TODO SU VENENO contra el hermano de Daniel Bisogno‼️😱



"El tenía las llaves de la casa de Daniel; se metió a la casa de Daniel, ya fallecido; se llevó el arte, se llevó la cava, se llevó incluso la cafetera" pic.twitter.com/h5pU7hZfW4 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) May 12, 2026

¿Quería Alex Bisogno quedarse con el puesto de Daniel Bisogno en Ventaneando?

La tensión entre Pati Chapoy y Alex Bisogno explotó tras la muerte de Daniel Bisogno en febrero de 2025, y lejos de apagarse, el conflicto sigue creciendo. La conductora de Ventaneando no se quedó callada y ha dejado claro en distintas entrevistas que la relación con el hermano del conductor está completamente rota, marcada por acusaciones, reclamos y fuertes declaraciones.

Durante su charla más reciente, Pati Chapoy no solo retomó el tema de lo que Alex Bisogno habría sacado de la casa de Daniel, sino que también lanzó una teoría que tenía sobre lo que realmente buscaba Alex: quedarse con el lugar de Daniel en Ventaneando. La periodista insinuó que él habría creído que podía ocupar ese espacio, algo que ella descartó por completo.

“Él, en su ignorancia, seguramente creyó que se iba a quedar con el legado profesional de su hermano, pero Daniel Bisogno fue alguien fuera de serie, único. Alejandro es él; no tiene lo que a su hermano le sobraba, que era simpatía e ingenio.” Pati Chapoy

Alex B / Francisco Mancera, cortesía, YouTube: Gente bien parada y Martha Figueroa Oficial, redes sociales.

¿De qué murió Daniel Bisogno, conductor de Ventaneando?

Daniel Bisogno murió el 20 de febrero de 2025 a los 51 años, tras enfrentar una delicada crisis de salud que lo mantuvo hospitalizado durante varias semanas. Su estado se complicó debido a una serie de problemas médicos que venía arrastrando desde tiempo atrás.

El conductor se había sometido a un trasplante de hígado en 2024, procedimiento que en un inicio parecía exitoso. Sin embargo, con el paso de los meses comenzaron a surgir complicaciones graves, incluyendo infecciones y fallas en distintos órganos.

Finalmente, Daniel Bisogno falleció a causa de una falla multiorgánica derivada de complicaciones hepáticas e infecciones. En sus últimos días, se reportó que órganos vitales como el hígado, los riñones y los pulmones dejaron de funcionar, lo que provocó su muerte y conmocionó al mundo del espectáculo.