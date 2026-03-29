¿Daniel Bisogno recibió maltratos en Venteanendo? Alex Bisogno destapa ¿humillaciones por la orientación de su hermano?

A más de un año de la muerte de Daniel Bisogno, su hermano, Alex Bisogno vuelve a causar revuelo en redes sociales tras exponer las constantes críticas que habría recibido el conductor, ¿en ‘Ventaneando’?, ¿por sus preferencias?

En entrevista con Michelle Rubalcava, el también presentador dio más detalles sobre la vida laboral y privada del ‘Muñe’. ¿La guerra de dimes y diretes con Pati Chapoy está lejos de terminar?

Daniel Bisogno murió en febrero del 2025. / Redes sociales / Canva

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¿Por qué Alex Bisogno y Pati Chapoy se enemistaron?

Tras la muerte de Daniel Bisogno, Pati Chapoy y Alex B han protagonizado una intensa guerra de declaraciones, no solo por las peticiones del exconductor de ‘Al extremo’ sobre la última voluntad del ‘Muñe’ con respecto al apoyo de su padre, sino también por el supuesto saqueo a la casa del presentador fallecido, entre otros temas.

Sin embargo, la polémica más reciente surgió luego de que TVNotas diera a conocer que una indiscreción a aire por parte de Pati Chapoy habría impactado de manera severa en la salud de Araceli Bisogno, madre de Daniel, quien perdió la vida mientras su hijo se encontraba hospitalizado.

Según esta versión, Daniel Bisogno habría solicitado de manera puntual a su hermano Alex Bisogno y a Cristina Riva Palacio, madre de su hija, que no se hiciera pública la información relacionada con su delicado estado de salud. No obstante, la expareja del ‘Muñe’ habría comentado la situación con Pati Chapoy, quien posteriormente la mencionó al aire en ‘Ventaneando’.

Daniel Bisogno / Redes sociales/Archivo TVNotas

En ese momento, Araceli Bisogno se habría enterado de esta información a través de la televisión, lo que habría complicado su estado de salud hasta derivar en su fallecimiento.

Como era de esperarse, Pati Chapoy reaccionó a esta versión y respondió:

“¿Creen que soy tan poderosa para que, con solo decirlo, se muera una persona?… Yo recuerdo que la mamá de Daniel estaba muy grave, muy mal, llena de ampollas en todo el cuerpo porque no era atendida como se debía por sus hijos que vivían en esa casa, y me refiero a Alejandro e Ivette”. Pati Chapoy

Alex Bisogno rompe el silencio y se defiende de Pati Chapoy / Instagram

Por su parte, Alex B no se quedó callado y publicó un video en el que contestó a la titular de Ventaneando. Entre otras cosas, señaló:

Alex B “Usted no tuvo la culpa de la muerte de mi mamá, pero vaya que complicó su estado de salud, muriendo dos días después y con la peor angustia que una madre puede tener”.

Eso no es todo, Alex B también confirmó el inicio de una posible batalla legal en contra de Pati Chapoy. El conductor compartió en exclusiva para TVNotas:

“Estamos justamente en pláticas con los abogados para ver qué hacer. Cuando haya novedades, yo les informo. Estoy muy agradecido con toda la gente por el apoyo, porque ha sido impresionante. Eso lo valoro en el alma. Ellos se merecen la información en cuanto haya novedades. Gracias”. Alex Bisogno

Así lo dijo Alex Bisogno:

#danielbisogno ♬ original sound - Revista TVNotas @tvnotas 😱 ¡Prepara B4T4LLA legal con Chapoy! Luego de las polémicas acusaciones de Pati Chapoy en contra de Alex Bisogno, el hermano de Daniel confirmó que ya estudia los pasos a seguir para comenzar un proceso legal en contra de la presentadora de 'Ventaneando'. Aunque no reveló mayores detalles, Alex agradeció a la gente por todo el apoyo y prometió que, en cuanto haya novedades, se las dará a conocer. 📹 Juan Pablo Méndez #tvnotas

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¿Qué dijo Alex Bisogno sobre las críticas a Daniel Bisogno en ‘Ventaneando’ sobre sus preferencias?

Luego de que Ernesto Hernández revelara a TVNotas que los malos tratos en Ventaneando también afectarían a los conductores, y se expusiera la evidente enemistad entre Pati Chapoy y Alex Bisogno, el presentador se sinceró con Michelle Rubalcava sobre lo que vivió Daniel Bisogno, especialmente en su vida personal y laboral. ¿Expuso a la titular de ‘Ventaneando’?

El hermano del ‘Muñeco’ describió un ambiente hostil en su entorno laboral. Incluso, aseguró que Daniel no podía “ser tan libre” y que era constantemente juzgado por sus preferencias.

“Nosotros notábamos que en su trabajo no podía ser tan libre, era muy criticado y juzgado incluso por sus amistades al aire. Yo veía que los amigos que más quería lo criticaban por sus preferencias en su trabajo”. Alex Bisogno

Además, recordó una conversación que tuvo con ‘el Muñeco’, en la que le expresó su preocupación al ser captado con otros hombres, pues temía la reacción de su padre.

“Yo le dije: ‘Despreocúpate, no le des explicaciones a mi papá, ni a mí, ni a tus amigos, ni a tu trabajo. Haz lo que quieras hacer, ama a quien quieras amar y que te valga’”, agregó.

Alex Bisogno y Daniel Bisogno / Archivo TVNotas

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¿Alex Bisogno confirmó que a Daniel Bisogno le gustaban los hombres?

Finalmente, Alex Bisogno puntualizó que nunca definió las preferencias de Daniel Bisogno, pese a las especulaciones sobre presuntas relaciones sentimentales con hombres.

“Las preferencias de Daniel solamente Daniel nos las podría haber dicho. Yo, obviamente, siendo su hermano, fui una de las personas que habló con él”, dijo.

“Yo, hasta el día de hoy, sigo sin conocer cuáles eran las preferencias de Daniel. Nunca fue un tema que habláramos tan directamente. Si quería a una mujer, a un hombre o a ambos, solamente él lo podía haber dicho y ya se murió”. Alex Bisogno

Eso no es todo, dejó claro que en su familia siempre lo apoyaron. Incluso, convivieron con las personas que Daniel les presentaba.

“Nosotros, como hermanos, siempre le dimos la libertad de expresarse. Convivíamos con la gente que él nos presentaba, los adoptábamos como parte de nuestra familia, sin preguntas, solo con respeto y cariño”, agregó.

Daniel Bisogno cumpleaños / IG: @bisognodaniel

Tras esta entrevista, resurgieron polémicos videos en los que conductores de ‘Ventaneando’ lo criticaron en su aniversario luctuoso. Señalaron que Daniel Bisogno “los metía en muchos problemas”.

“También nos metió en muchos problemas, eso hay que decirlo, mi querido Dani. (…) Dani no leía la escaleta, habíamos trabajado mucho por una entrevista y, como Dani no sabía ni de qué era la nota, entonces… no sé”. Conductores de Ventaneando

Al momento, Pati Chapoy no se ha pronunciado respecto a las recientes declaraciones de Alex Bisogno. ¿Continuará la batalla de declaraciones?

Así lo dijo Alex B: