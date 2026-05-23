Maribel Guardia lanza contundente dardo a Addis Tuñón tras perder la tutoría de su nieto: “choque de intereses”

Maribel Guardia rompió el silencio sobre lo ocurrido con su nieto, pero aprovechó para mandar un mensaje tras la elección de Addis Tuñón como la nueva tutora del pequeño. ¿Qué dijo exactamente?

Maribel Guardia / Redes sociales

¿Por qué le quitaron a Maribel Guardia la tutoría de su nieto?

Durante una transmisión de De primera mano, la periodista Addis Tuñón anunció que fue nombrada tutora legal del hijo de Imelda Tuñón. La conductora expresó su entusiasmo por esta nueva responsabilidad y reveló que una de las primeras medidas que tomó como tutora fue promover una solicitud para que Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, deje de fungir como albacea.

“ Les quiero compartir algo importante. La primera acción que tomo yo como tutriz, con este cargo, es pedir la remoción del señor Marco Chacón como albacea. Esta solicitud ya se hizo el día de hoy ”, dijo Addis.

De acuerdo con la conductora, ni Maribel Guardia ni Marco Chacón han manifestado inconformidad alguna después de la resolución emitida por el juez.

Posteriormente, en una transmisión de Dulce y picosito, la abogada Marcela Torres fue invitada para hablar sobre el tema. Durante la charla, la especialista explicó que la función de un tutor es proteger y velar por un menor de edad en caso de que sus padres lleguen a faltar.

Torres detalló que, en el caso de Addis Tuñón, además de asumir ese rol, también deberá supervisar que el nuevo albacea desempeñe correctamente sus obligaciones y priorice en todo momento el bienestar del niño:

Pudo haber pasado que el juez todavía no autorizara la rendición de cuentas. Tengo entendido que fue en noviembre de 2025 cuando ellos tuvieron conocimiento de que serían removidos. Lleva una formalidad distinta de la de tener que aprobar cuentas. Son una por mes a lo largo de tres años. Lic. Marcela torres

La entrevista concluyó con la explicación de que el nuevo albacea tendrá bajo su responsabilidad todos los asuntos vinculados a la herencia de Julián Figueroa, además de encargarse de la sucesión testamentaria de Joan Sebastian.

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Maribel Guardia y Addis Tuñón en medio de un giro legal. / Redes sociales

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre la decisión de no ser más la tutora de su nieto?

A lo largo de esta semana se generó un gran debate en torno a lo ocurrido con Maribel Guardia y la pérdida de la tutriz sobre su nieto, hijo de Julián Figueroa.

En un reciente encuentro con la prensa, Maribel aseguró que esta noticia no le sorprendió, ya que es algo que ella había aceptado desde hace finales del año pasado;

Fue una decisión que tomamos después de que ellos dijeron que si podíamos dejarlo desde noviembre presentamos que sí. Que no teníamos ningún interés en continuar. Y hasta ahora el juez promovió que me fuera yo. Maribel Guardia

Por otra parte, la polémica se generó cuando la actriz costarricense aseguró que está preocupada con la decisión de elegir a Addis Tuñón como nueva tutora, pues dijo que la conductora no ha estado presente en la crianza del pequeño:

Lo que sí me preocupa es que hayan puesto a la persona que pusieron, porque esta señora yo en siete años jamás la vi que visitara al niño, ni un cumpleaños, ni una navidad. Y sí hay un choque de intereses, porque la tutora tiene que cuidar los intereses del niño, y resulta que es familia de la mamá, y la mamá le está peleando la herencia del niño. No se puede ser juez y parte. Maribel Guardia

En comentarios la cosa está dividida, pero se muestra una clara tendencia en internautas que respaldan a Maribel:



“Yo sí le creo a Maribel”,

“Lo único que le importa a la nueva tutora es el dinerito” y,

“Totalmente de acuerdo con Maribel, pura complicidad e interés”.

Hasta el momento, Addis Tuñón no ha respondido a las recientes declaraciones de Maribel Guardia.

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¿Quién es Addis Tuñón, nueva tutora del nieto de Maribel Guardia?

Addis Tuñón es una periodista, conductora y creadora de contenido mexicana conocida principalmente por su trabajo en programas de espectáculos y entretenimiento.

A lo largo de su trayectoria se ha consolidado como una de las figuras más constantes del periodismo de farándula en México. Es famoso por formar parte del programa de espectáculos De primera mano.

Además de su trabajo como conductora, Addis también ha desarrollado una faceta como comunicadora digital, pues en redes sociales comparte aspectos relacionados con su vida profesional, entrevistas y opiniones sobre temas del mundo artístico.

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