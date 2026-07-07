Conductora mexicana revela que ya NO duerme con su esposo, tras problemas en su relación: “Cuartos separados”

Una reconocida conductora mexicana, famosa por conducir importantes programas de habla hispana, reveló hace semanas que ya no estaba con su esposo. Ahora, cuenta que tiempo atrás tomó la decisión ni siquiera de “dormir” con él. Te damos los detalles.

Conductora mexicana ya no dormía junto a su esposo, tras problemas matrimoniales / Pixabay

¿Quién es la conductora mexicana que se encuentra casi “separada” de su esposo?

Se trata de Ana Patricia Gámez, una conductora mexicana que ha estado presente en diferentes programas de televisión, quien hace unas semanas aseguró que “huyó” de casa con sus hijos, luego de buscar separarse de su esposo: Luis Carlos Martínez.

En mayo, Mandy Fridmann mencionó:

Decidió, este fin de semana pasado, mudarse a un departamento pequeño muy cerca de la casa que aún sigue pagando y en donde se quedó viviendo Luis Carlos Martínez. Mandy Fridmann

Eso no fue todo, después de que se confirmara dicha información, salió a la luz que el esposo de Ana Patricia Gámez presuntamente le habría pedido manutención a la conductora, algo que sorprendió a muchos.

Esto surgió luego de que salieran a la luz la existencia de un documento proveniente de una corte familiar en Miami, en el que él pedía ese supuesto apoyo monetario, solicitando que continúen las cosas “económicamente” como hasta ahora, con ella haciéndose cargo de la mitad de los gastos, incluyendo los de casa.

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Ana Patricia Gámez, conductora mexicana / FB: Ana Patricia Gámez

¿Por qué Ana Patricia Gámez ya no dormía con su esposo?

En una reciente conversación en el programa Hoy día, Ana Patricia Gámez compartió una experiencia personal que sorprendió incluso a sus compañeros de programa.

En dicho momento, Gámez aseguró que los hijos también modifican la dinámica, pero en este caso, también fungió como un elemento “separador” a la hora de dormir con su pareja: “ Yo vivía en la misma casa, pero en cuartos separados ”, expresó Ana Patricia.

Aún cuando esto podía responder solo a una exigencia de los pequeños, la verdad es que significaba también una falta de comodidad con su pareja.

Si no funciona, pues se separan, ¡si no uno luego se mete en más líos! Ana Patricia Gámez

Esas señales comenzaron a demostrar que el matrimonio de ella y su esposo poco a poco llegaba a su fin. ¿Tú qué opinas?

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¿Cuál es la trayectoria de Ana Patricia Gámez en televisión?

Ana Patricia Gámez Montes es una conductora de televisión, modelo y empresaria mexicana que se consolidó como una de las personalidades más destacadas de la televisión hispana en Estados Unidos.

Su salto a la fama llegó en 2010, cuando participó en el concurso Nuestra Belleza Latina, de Univision. Obtuvo el primer lugar del certamen, lo que le abrió las puertas a otros importantes espacios.

Posteriormente se integró a Despierta América, donde participó en diversas secciones. Con el paso de los años, ha formado parte de transmisiones especiales, coberturas de eventos del mundo del espectáculo y alfombras rojas.

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