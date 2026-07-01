Juan Diego Covarrubias y Renata Haro se divorcian; la influencer lo confirma: “No ha sido fácil”: VIDEO

Mucho se ha dicho sobre el matrimonio entre Juan Diego Covarrubias y Renata Haro. Desde hace un tiempo, se ha especulado que estarían al borde del divorcio, principalmente, tras una serie de declaraciones enigmáticas que ella dio en su momento.

Luego de que se le acusara de estar con otro hombre en el partido de México vs. Ecuador, la influencer rompe el silencio y confirma que ya está en proceso de separación. Esto fue lo que dijo.

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Juan Diego Covarrubias y Renata Haro están en proceso de separación / Redes sociales

Renata Haro, esposa de Diego Covarrubias, confirma proceso de divorcio

A través de redes sociales, se viralizaron fotos y videos de Renata Haro, esposa de Juan Diego Covarrubias, con un hombre en el Estadio Azteca. Esto ocasionó que muchos la tacharan de “infiel”.

A raíz de esto, la creadora de contenido decidió subir un video a TikTok aclarando toda la situación. Tras mencionar que había asistido al partido con su mejor amiga, reveló que pidió el divorcio hacía ya algunos meses, pero no lo había querido decir públicamente por sus hijas.

“Yo no tengo pareja. Yo pedí el divorcio hace varios meses y no ha sido nada fácil. Si de por sí ya estoy un poco cansada de las especulaciones. Hay cosas que quiero mantener en privado, no nada más por mi paz mental, porque no estoy dispuesta a decir nada que dañe a mis hijas. La gente que ha vivido un divorcio sabe lo difícil que es un divorcio”. Renata Haro

Sobre el hombre con el que se le vio, dijo que ni siquiera lo conocía y simplemente estaba platicando con él. No obstante, mencionó que, como mujer soltera, tiene derecho a “rehacer su vida” en el momento en que crea prudente.

“No tiene nada de malo. Yo estoy en mi derecho. Si quiero salir con mi hermano a comer, si quiero salir al antro con mis amigas (estoy en mi derecho). Luego a la gente se le olvida que, por más mamá (que seas), sigues siendo mujer y te mereces ir con tus amigas. La maternidad es súper solitaria como para que aparte no puedas platicar con nadie”, manifestó.

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¿Qué dijo Juan Diego Covarrubias sobre su divorcio de Renata Haro?

Renata Haro, la pronto exesposa de Juan Diego Covarrubias, no quiso dar detalles sobre el motivo de la separación y dejó claro que ya no volvería a hablar del tema.

Por su parte, el actor compartió un mensaje pidiendo a la gente que dejara de enviarle el material de Haro platicando con otro hombre.

“Ya no me manden ni la foto ni el video, please. Dejemos vivir. Igual los quiero, aunque sean metiches”, resaltó.

A la par de esto, subió un video diciéndole al público que dejara en paz a Renata. Indicó que no hubo infidelidad por ninguna de las partes, como tanto se ha especulado en redes sociales. Explicó que no había hablado del tema por un “convenio de confidencialidad que no se respetó”.

“Aclarar que no hubo faltas de respeto. Ni ella hacía a mí ni yo hacía a ella. Desmentir eso del tercero en discordia. Renata, aunque seguimos casados legalmente, es libre de hacer lo que quiera. No la tienen que atacar de esa manera” Juan Diego Covarrubias

Finalmente, indicó que ambos acordaron tener una relación cordial por el bien de sus pequeñas, señalando que estas últimas son lo más importante en este momento.

¿Cuándo se casó Juan Diego Covarrubias con Renata Haro? Fotos de la boda

La historia de amor entre Juan Diego Covarrubias y Renata Haro comenzó en 2020. En aquel año confirmaron su relación y nació su primera hija. En 2021, se casaron por lo civil. Aprovecharon el evento para bautizar a su pequeña.

Posteriormente, tuvieron dos hijas más. Todo parecía ser felicidad entre ellos, pese a que la creadora de contenido confesó que vivía acoso digital desde su boda con el actor.

Desde hace meses, se comenzó a especular que estaban separados. Y es que Haro quitó la leyenda de “esposos” de sus cuentas en redes sociales. Además, dejó ver que ya no vivía junto al histrión.

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