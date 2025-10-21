Juan Diego Covarrubias rompe relación con su hermana adoptiva: “Salió muy malagradecida”, ¡de telenovela!

Juan Diego Covarrubias tomó una drástica decisión que podría parecer de una historia de telenovela: Rompió relaciones con su hermana adoptiva. De acuerdo con lo relatado por el actor, esta persona, con quien ya niega cualquier tipo de lazo, resultó ser una malagradecida con su familia y por esta razón ya no quiere saber nada de ella.

“Hoy en día, por otros temas, ya no le puedo decir hermana, pero creció como tal muchos años. Ella decidió otro camino y yo no sé nada de ella. Ya no la veo”, expresó.

Juan Diego Covarrubias / Alejandro Isunza, IG @juandIeGoCova1, YouTube Tlnovelas y redes sociales

Lee: Juan Diego Covarrubias termina bañado de leche por su bebé

¿Qué pasó entre Juan Diego Covarrubias y su hermana adoptiva?

Los padres del actor Juan Diego Covarrubias adoptaron a la que fue su hermana cuando Juan Diego tenía 14 años y ella era bebé. A pesar del cariño con que la recibieron, ahora el famoso deja entrever que hubo una situación que lo llevó a alejarse de ella.

“Ella estaba recién nacida. La quisimos mucho, pero tuvimos una muy mala experiencia. Salió muy malagradecida, digamos. Nunca hablo de ella, porque no me interesa. La gente que no supo valorar a los papás que tuvo o a la familia que se le dio, es difícil, porque no sabemos realmente los genes con los que ella haya nacido”. Juan Diego Covarrubias

A pesar de lo vivido, el actor, a quien hemos visto en telenovelas como Las hijas de la señora García y en el programa de comedia Renta congelada, tiene un buen concepto de la adopción: “Es un gesto muy bonito y noble. Además, es una persona deseada, llega a una familia que le quiere”.

Papás de Juan Diego Covarrubias / Alejandro Isunza, IG @juandIeGoCova1, YouTube Tlnovelas y redes sociales

¿Juan Diego Covarrubias y su esposa, Renata Haro, van a adoptar?

Con su esposa, Renata Haro, lleva 4 años de matrimonio y tiene 3 hijas; sin embargo, siguen en busca de un hijo varón. Para esto, no descarta recurrir a la adopción, e incluso, consideraría someterse a un tratamiento para elegir el sexo del bebé.

Juan Diego Covarrubias “Hay que aprovechar la ciencia. Cuando es un hijo planeado, tan querido, de la manera que lo tengas está bien”

Sin embargo, sabe que ese tipo de tratamientos no son tan certeros: “Mi esposa es más reservada en ese aspecto, aunque también me da miedo. Miren el caso de mi querida Jacqueline Bracamontes (que solo ha tenido hijas mujeres a pesar de tratamientos). Dios es el que decide a final de cuentas”.

Actualmente, forma parte del elenco de la telenovela Papás por siempre. Aunque sigue haciendo papeles importantes, ya lleva varios años sin protagonizar, como sí lo hizo de 2013 a 2021. Asegura que esto no le afecta: “Los protagónicos que yo tuve eran para las novelas juveniles, en un horario muy temprano. Todo se da poco a poco. Llegará el momento en que lo haga a las 9 de la noche. Con tener trabajo y poderle llevar la comida a mi familia, soy feliz, me siento completo”.

¿Juan Diego Covarrubias y Renata Haro tomarán un tratamiento para elegir el género de su bebé?

Por otra parte, Renata Haro es contundente al señalar que, aunque Juan Diego no descarta un tratamiento para elegir el sexo del bebé, ella se niega rotundamente. “Él sí me ha platicado y me ha dicho que a lo mejor sería una oportunidad más acertada si queremos el niño, pero a mí no me gustaría. No lo haría. Es cuestión de lo que te mande Dios. No quisiera forzarlo. Que sea natural y si es hombre, padrísimo, y si no, 4 niñas. Ya nos tocará pagar 4 bodas”.

Renata sí quiere tener más hijos: “Siempre hablamos de que queríamos una familia grande y, si no sale niño al cuarto, a lo mejor vamos por el quinto”. De la adopción comparte el sentir de Juan Diego: “Toda la vida me ha llamado la atención. Hay tantos niños que necesitan un hogar. Esa posibilidad me encantaría”.

Juan Diego Covarrubias y su esposa / Alejandro Isunza, IG @juandIeGoCova1, YouTube Tlnovelas y redes sociales

No te pierdas: Juan Diego Covarrubias: Carismático y talentoso actor juvenil

¿Quién es Juan Diego Covarrubias?

Debutó en 2009 con un papel importante en la telenovela Atrévete a soñar .

. En 2011, en Una familia con suerte adquirió una mayor popularidad, lo cual lo llevó a protagonizar las historias: De que te quiero, te quiero , La vecina , Me declaro culpable y Diseñando tu amor .

adquirió una mayor popularidad, lo cual lo llevó a protagonizar las historias: , , y . Le han seguido otras telenovelas como: Vivir de amor y Las hijas de la señora García. .

y . Fue parte del elenco estelar del programa de comedia Renta congelada.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .

Mira: Juan Diego Covarrubias y Renata Haro celebran ¡boda y bautizo!