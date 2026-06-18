Renata Haro, tras rumores de divorcio de Juan Diego Covarrubias, ¿reaparece en modo romántico con una mujer? VIDEO

Renata Haro y Juan Diego Covarrubias levantaron rumores de separación hace unas semanas, cuando sus seguidores se percataron de un aparente distanciamiento en redes, donde ambos tenían en su descripción las leyendas: “Esposa de” y “Esposo de”. ¿Ya se confirmó su divorcio?

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Renata Haro y Juan Diego Covarrubias desataron rumores de ruptura. / Redes sociales

¿Cómo comenzaron los rumores de divorcio de Renata Haro y Juan Diego Covarrubias?

Años después de que Juan Diego Covarrubias y Renata Haro le dieron la bienvenida a su tercera hija, la pareja encendió las alarmas en sus seguidores ante posibles rumores de divorcio.

Todo comenzó cuando sus fans se percataron de que Haro aparentemente tenía un semblante triste mientras grababa un video maquillándose en TikTok. A eso se sumó la versión de que la creadora de contenido estaba atravesando una mudanza.

En medio de las especulaciones, el galán de telenovelas reapareció en la cuenta de TikTok de su pareja y colocó un romántico mensaje: “Tú siempre te ves chula con lo que te pongas”. Sin embargo, sus seguidores se percataron de que ambos habían eliminado la leyenda de “esposos” de sus cuentas.

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Comentario de Juan Diego Covarrubias en el video de Renata Haro. / Redes sociales

¿Qué video publicó Renata Haro con una mujer tras rumores de separación de Juan Diego Covarrubias?

Días después de que Juan Diego Covarrubias y Renata Haro reaparecieran juntos, la joven sorprendió a propios y extraños al compartir un video junto a una mujer, aparentemente, bañándose juntas. En el breve clip, colocó el texto: “Seguro le dijiste a tu amiga. Nada más falta que se bañen juntas”.

El video solo hace referencia a la amistad, ya que en la descripción Haro agregó: “No podíamos con la risa grabando esto”. De inmediato, las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar con comentarios positivos a su amistad.

Hasta ahora, Renata Haro no se ha pronunciado al respecto de los rumores de separación, al igual que Juan Diego Covarrubias, pero sus últimas interacciones siguen generando sospechas.

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¿Por qué la relación de Juan Diego Covarrubias y Renata Haro fue polémica desde el inicio?

Al igual que otras parejas del espectáculo, la diferencia de edad entre Juan Diego Covarrubias y Renata Haro causó polémica desde el inicio. Ya que el actor de “La vecina” tenía 32 años y Renata 17 cuando se conocieron.

Pese a las opiniones que rodearon su romance, ambos se dieron una oportunidad y llegaron al altar en 2021, tan solo un año después de haber comenzado su relación. Actualmente, son padres de tres menores que presumen constantemente en redes.

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