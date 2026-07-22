¿Ninel Conde regresa a la soltería? Aseguran que, ¡se volvió a divorciar!: “Se terminó”

En las últimas semanas, Ninel Conde ha estado en el centro de la polémica por el pleito con su maquillista por falta de pago.

Ahora, ‘el Bombón asesino’ vuelve a ser tema de conversación tras revelarse información de que presuntamente se estaría divorciando por tercera ocasión; esta vez del empresario José Ángel González. ¿Qué pasó? Te contamos.

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Ninel Conde y su esposo / Archivo TVNotas

¿Por qué dicen que Ninel Conde se divorció nuevamente?

La versión de que Ninel Conde presuntamente estaría atravesando su tercer divorcio surgió por información de la periodista Martha Figueroa.

A través de su canal de YouTube, la periodista contó que el esposo de la actriz tiene un carácter complicado y es bastante voluble. Cuando Ninel Conde regresó de Colombia de las grabaciones de Top Chef VIP, el empresario le habría dicho directamente que el matrimonio se terminó.

“Resulta que ella estaba en Colombia. Y cuando regresó de Colombia; él, que según me dicen, tiene un carácter bastante disparejo y es voluble, le dijo: ‘Hasta aquí llegamos, reina. Esto se acabó’.” Martha Figueroa

Al momento, Ninel Conde no se ha pronunciado a estas declaraciones, así como tampoco ha confirmado que, actualmente, estaría soltera. Por esta razón, queda todo en puntual calidad RUMOR.

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¿Quién es el actual esposo de Ninel Conde y a qué se dedica?

La relación actual de Ninel Conde se ha mantenido en privado la mayor parte del tiempo; pero se ha sabido que actualmente está casada con José Ángel González Cedeño, a quien conoció en un gimnasio en Miami.

Según un reporte de ‘El gordo y la flaca’, es un empresario venezolano-estadounidense, que sería 17 años menor que ella y tiene un hijo de 9 años, que vive en Venezuela.

Es administrador de una compañía llamada World Consulting LLC, ubicada en Florida y dedicada al transporte de artículos de gama alta hacia Venezuela y trámites de aduanaje.

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Ninel Conde y su esposo / Archivo TVNotas

¿Quienes han sido los esposos de Ninel Conde?

Ninel Conde se ha casado formalmente en tres ocasiones. La primera fue con el actor Ari Telch, con quien llegó al altar en 1996. De ese matrimonio nació su primera hija, y la pareja se divorció en 1998.

Posteriormente, en 2007, contrajo matrimonio con el empresario Juan Zepeda. Después de varios años de una vida llena de lujos, la relación terminó en 2013 en medio de polémicas y problemas legales, luego de que Ninel lo acusara de fraude. Zepeda incluso pasó un tiempo en prisión.

Más tarde, la cantante realizó una ceremonia simbólica con Larry Ramos, relación que también estuvo rodeada de controversia. Ninel aseguró haber invertido en un esquema encabezado por el empresario, quien posteriormente huyó de la justicia.

En 2023, Ninel se casó en privado con el empresario venezolano José Ángel González Cedeño, con quien ahora se rumora que atraviesa un proceso de divorcio.

Además de estos matrimonios, la actriz ha mantenido otros romances muy mediáticos, como el que sostuvo con Giovanni, padre de su segundo hijo, y con el cantante José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian.