¡Ninel Conde fue hospitalizada de emergencia! Su salud desata preocupación entre sus seguidores: “Me agarró duro”

Ninel Conde fue hospitalizada de emergencia tras tener algunos problemas médicos, ¿qué le pasó a la cantante y actriz conocida como ‘Bombón asesino'? Te contamos todos los detalles acerca de su estado de salud.

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Ninel Conde acudió de emergencia al hospital. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Ninel Conde que fue hospitalizada de emergencia?

Ninel Conde llegó al hospital debido a un parásito llamado entamoeba que le afectó el intestino y también tuvo rotavirus, que es un virus que provoca fiebre, vómitos y diarrea por días consecutivos, según la información de Mayo Clinic, suele transmitirse a través de las heces fecales o vía oral y regularmente en primavera e invierno.

La actriz destacó que los síntomas de la enfermedad comenzaron cuando se encontraba en Aspen, Colorado, en Estados Unidos, donde le cuestionaron si viajó recientemente a Sudamérica porque es donde suelen presentarse más casos. Sin embargo, recordó que solamente estuvo trabajando en la obra de teatro "¿Por qué los hombres aman a las cabron*s?” junto a Laura Flores y Yahir, y tuvieron presentaciones en diferentes ciudades de México.

“Se me bajaron las defensas y me agarró un parásito que se llama entamoeba y aparte un virus que se llama rotavirus, de la entamoeba me decían en Estados Unidos: '¿Fue a Sudamérica? Porque allá es más común’ y les dije: ‘No, nada más hice una gira de no sé cuántas ciudades y comíamos lo que se podía en la noche’” Ninel Conde



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Qué le pasó a Ninel Conde: hospitalización de emergencia y reporte de salud. / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Ninel Conde hoy, 13 de abril?

Ninel Conde ya se encuentra estable de salud, pero pasó un gran susto pues tenía fuertes dolores en el estómago y escalofríos, lo que derivó que acudiera al hospital, donde le hicieron los estudios correspondientes y le dieron medicamentos.

“Tanto trabajo te baja las defensas y sí me agarró duro. Sí me asusté porque me solté de la panza 24 horas consecutivas, empecé a sentir mucho escalofrío, yo me fui al hospital, me hicieron en estudios y ahí vieron que tenía ese foco tan terrible y ya me dieron el medicamento y me mandaron de reposo, pero yo tenía unos dolores terribles”, afirmó Ninel Conde.

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¡Al hospital! Ninel Conde enciende las alarmas: revelan qué le ocurrió. / Redes sociales

¿Quién es Ninel Conde?

Ninel Conde es una cantante y actriz mexicana nacida el 29 de septiembre de 1976 en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Inició su carrera artística en 1995 tras ganar el certamen Señorita Estado de México y posteriormente se formó en teatro, actuación y canto con distintos maestros, lo que le permitió integrarse a proyectos en televisión, música y teatro.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado en televisoras como Televisa, TV Azteca y Univision, participando en telenovelas, programas de televisión y obras teatrales. Formó parte de producciones como Rebelde, Fuego en la sangre y Mar de amor, además de aparecer en emisiones como Al derecho y al Derbez. También ha tenido presencia en teatro con la puesta Mujeres frente al espejo, por la que recibió reconocimientos, al igual que por su trabajo en televisión.

En el ámbito musical, lanzó su primer álbum homónimo en 2003, que incluyó el tema “Callados” a dueto con José Manuel Figueroa y que obtuvo una nominación al Latin Grammy en 2004. Posteriormente presentó materiales como “La rebelde” y “El bombón asesino”, título que también dio nombre a uno de sus sencillos más conocidos. Además, ha participado en cine y realities como Big Brother VIP y La casa de los famosos México 2025.

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