¿Ninel Conde regresa al quirófano? Confiesa que “aprovechará” la anestesia para más arreglitos

Ninel Conde volvió a poner a todos en alerta y no precisamente por un nuevo proyecto. La cantante dejó caer que pronto dará de qué hablar desde el quirófano. Dijo que es por algo importante y hasta necesario, pero sus propias palabras encendieron las alarmas chismosas: habrá anestesia y, al parecer, planes extra. ¿Qué se va a retocar ahora el Bombón asesino?

Mira: ¿Ninel Conde opacada por ‘las Perdidas’ en El Tenorio cómico? Se sulfura, contesta ¿y las pelusea?

Ninel Conde / Redes sociales

¿Por qué Ninel Conde se someterá a una nueva cirugía estética?

A sus 49 años, Ninel Conde decidió hablar abiertamente sobre la cirugía a la que planea someterse en los próximos meses, una intervención que, según explicó, no responde únicamente a motivos estéticos, sino principalmente a temas de salud. La cantante reveló que sus implantes de seno ya cumplieron su ciclo de vida útil, pues tienen más de una década, por lo que es necesario reemplazarlos para evitar riesgos.

En entrevista para el programa Hoy, la intérprete de “El bombón asesino” detalló que los médicos le recomendaron hacer el cambio, ya que con el paso del tiempo los implantes pueden desgastarse, endurecerse o incluso romperse, lo que representa un peligro para la salud.

“Ya me toca cambiarme los implantes de los senos porque ya tienen más de 10 años, por salud uno tiene que cambiarlos”, explicó la artista, dejando claro que esta decisión no puede seguir postergándose, aunque su agenda esté completamente saturada de trabajo.

Lee: ¿Ninel Conde en peligro? Se negaría a trabajar tras bloqueos en Jalisco por muerte del ‘Mencho’, reportan

Ninel Conde / Redes sociales

Ninel Conde habla de cirugía y asegura que “la anestesia se aprovecha”: ¿habrá otro arreglito?

Aquí es donde la polémica se pone buena. Durante la misma entrevista, Ninel soltó la frase que encendió todo: “Una raspadita, ¿no? Es que ya a uno no le da tiempo de hacer tanto ejercicio”.

Con esto, se refería a un procedimiento estético menor, similar a una liposucción localizada, que ayuda a definir la cintura y acentuar las curvas.

Pero lo que más llamó la atención fue otra confesión: “Estoy como loca trabajando, pero sí quisiera este año en algún momento hacerlo porque es por salud y obviamente la anestesia se aprovecha, ya por ahí vemos qué se ofrece”.

Mira: Ninel Conde llega a la CDMX y se arma zafarrancho con la prensa ¡empujones, mentadas y hasta un microfonazo!

¿Cuántas cirugías estéticas tiene Ninel Conde y cuáles son?

A lo largo de su carrera, Ninel Conde ha sido abierta sobre los cambios físicos que ha experimentado. Su transformación ha sido evidente con los años, convirtiéndose en uno de los rostros más comentados del espectáculo.

Entre los procedimientos que se le atribuyen o que han sido mencionados públicamente se encuentran:



Rinoplastia

Implantes de busto (con múltiples intervenciones)

Posibles implantes en glúteos

Liposucción

Perfilado de mandíbula

Levantamiento de cejas

Bichectomía

Aplicación de bótox

Uso de ácido hialurónico en labios

Cambios estéticos en ojos y rostro

Su primer aumento de busto ocurrió a finales de los años 90, tras el nacimiento de su hija Sofía. Desde entonces, su imagen ha evolucionado constantemente, adaptándose a nuevas tendencias y exigencias del medio.

Además, se ha señalado que podría haberse realizado intervenciones en glúteos, pantorrillas y abdomen, especialmente después de su primer aumento de busto.