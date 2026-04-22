Ninel Conde comparte un video desde una ambulancia, ¿tuvo una recaída de salud?: “No saben el susto”

Ninel Conde vuelve a dar de qué hablar. Tras haber sido hospitalizada por complicaciones médicas graves, comparte un video en el que se le ve acostada en la camilla de una ambulancia, lo que generó mucha preocupación entre sus seguidores, ¿regresó al hospital? Esto se sabe.

Ninel Conde / Redes sociales/Mezcalent

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¿Por qué Ninel Conde estuvo hospitalizada?

El pasado 13 de abril, Ninel Condel contó en una conferencia de prensa que recientemente había sido hospitalizada por un parásito llamado Entamoeba que afectó su intestino. También mencionó que contrajo rotavirus, una afección que provoca fiebre, vómito y dolor de estómago.

Dijo que los síntomas empezaron cuando se encontraba en Estados Unidos. Recordó que solo había viajado a México para cumplir con las presentaciones de la obra ‘¿Por qué los hombres aman a las ca…?’.

“Se me bajaron las defensas y me agarró un parásito que se llama entamoeba y aparte un virus que se llama rotavirus, de la entamoeba me decían en Estados Unidos: '¿Fue a Sudamérica? Porque allá es más común’ y les dije: ‘No, nada más hice una gira de no sé cuántas ciudades y comíamos lo que se podía en la noche’”, relató.

Si bien admitió que la enfermedad fue “dura”, dijo en ese entonces que ya estaba mejor, pues había recibido atención médica y le recetaron el tratamiento adecuado.

“Tanto trabajo te baja las defensas y sí me agarró duro. Sí me asusté porque me solté de la panza 24 horas consecutivas, empecé a sentir mucho escalofrío, yo me fui al hospital, me hicieron en estudios y ahí vieron que tenía ese foco tan terrible y ya me dieron el medicamento y me mandaron de reposo, pero yo tenía unos dolores terribles”, narró.

Ninel Conde / Redes sociales/Mezcalent

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¿Ninel Conde tuvo otra recaída de salud?

Hace algunas horas, Ninel Conde subió un video en el que se le veía dormida en la camilla de una ambulancia. Si bien al principio se llegó a pensar que sería hospitalizada nuevamente, la famosa aclaró que se trataba de una escena que estaba grabando.

“No saben el susto que traigo… estoy en la ambulancia. Pero calma… es solo una escena” Ninel Conde

Al ver que muchos usuarios seguían asustados, la famosa compartió una historia para dejar claro que estaba bien de salud y todo era parte de una escena.

“Mis bebés, no se asusten, no se preocupen, es que no leen. Es un post que subí, pero es parte de una escena de la serie que estoy grabando, que todavía no les puedo decir cuál es. Yo estoy bien”, expresó.

¿Quién es Ninel Conde y por qué es tan criticada?

Ninel Conde es una actriz y cantante mexicana. Se hizo famosa tras interpretar a ‘Alma Rey’ en la novela ‘Rebelde’. Después de allí, se le ha visto en otros melodramas como ‘Fuego en la sangre’ y ‘El señor de los cielos’.

Su último proyecto fue ‘La casa de los famosos México 2025’. Fue una de las primeras eliminadas del reality. Aunque se ha teorizado que su salida ya estaba pactada, ella sostiene que no fue así.

En los últimos años, ha sido criticada por las diversas operaciones estéticas que se han hecho. Si bien no suele hablar públicamente de ellas, se dice que se han hecho arreglos en la nariz, labios y rostro.

El más reciente fue en sus ojos. Se cambió el tono y ahora lucen verde olivo. Pese a las críticas, la celebridad se dice muy feliz y ha instado a otras mujeres a que también lo hagan, si realmente lo desean.

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