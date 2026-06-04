Gomita, tras estar en peligro su vida, es testigo de una “señal divina” durante transmisión EN VIVO

Gomita, tras estar al borde de la muerte, vuelve a dar de qué hablar. Y es que la influencer habló sobre un presunto momento paranormal que vivió durante una transmisión en vivo. Aseguró que fue una especie de “señal divina”. Te contamos todo lo que se sabe.

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Gomita llora en transmisión en vivo tras aparente señal divina / Redes sociales

¿Cuál fue la “señal divina” que Gomita habría recibido durante una transmisión EN VIVO?

Hace poco, Araceli Ordaz, nombre real de Gomita, realizó una transmisión en vivo para redes sociales. Durante la emisión, la radio de su habitación comenzó a reproducir una alabanza a Dios.

La celebridad se emocionó y dijo no poder creer el hecho. Y es que, según su testimonio, quería poner esa canción desde su celular, pero, de manera repentina, sonó en la radio.

“Oigan, se puso una alabanza en la radio. No es cierto, está en la radio. Gracias, Diosito, sé que es una señal. No lo puedo creer. Quería poner una alabanza desde mi teléfono y está sonando en la radio”. Gomita

Tras agradecer en múltiples ocasiones a Dios por el “milagro”, empezó a llorar y afirmó estar muy feliz: “Gracias, señor. Ay, Diosito me lo concedió”, expresó.

El hecho causó muchos comentarios divididos. Aquellos que son religiosos vieron lo ocurrido como una muestra del “poder de Dios”. En tanto que los más escépticos creen que todo fue “planeado” por la propia creadora de contenido para llamar la atención. Estos son los comentarios que se podían leer:

“El poder de Dios que se manifiesta en muchas maneras a mí me ha pasado y es algo muy hermoso”

“Es una estación cristiana, ¿qué esperaba?”

“Me huele a que todo es actuado”

“No le creo”

“Es el algoritmo”

“Dios es asombroso”

“Capaz ella pidió una señal y le llegó de esa manera. Ya déjenla en paz”

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Dios se manifestó durante el live de Gomita pic.twitter.com/mwKKpKoC0D — La Comadrita (@lacomadritaof_) June 4, 2026

¿Qué le pasó a Gomita y por qué estuvo al borde de la muerte?

En los últimos meses, Gomita se ha acercado más a la religión. Incluso se llegó a bautizar en noviembre del año pasado. Como ella misma ha expresado, acercarse a Dios la ha ayudado a sanar sus heridas del pasado.

“Dios ha llenado cada vacío en mi vida; me ha enseñado a solo depender de él. Dejé muchas cosas del mundo para seguir agradándole a él. La lucha no ha sido fácil, siendo una joven que tiene una carrera y una vida pública, pero solo quería compartir un poco de mi alegría del día de hoy”, expresó en su momento.

Su fe fue justamente lo que la ayudó cuando estuvo al borde de la muerte hace algunos meses. La creadora de contenido se sometió a una cirugía de emergencia y admitió que estuvo cerca de perder la vida.

Contó que todo se debió a ciertas complicaciones que surgieron tras el bypass al que se sometió previamente. En ese entonces dijo que estaba agradecida con Dios por haberle dado una “segunda oportunidad”.

“Le digo a mi mamá, empieza a orar por mí porque me sentía muy mal. Empecé a vomitar en el coche y mientras iba manejando sentía que se me reventaba el estómago, los intestinos, todo por dentro”, indicó.

Gomita al borde de la muerte / Redes sociales

¿Quién es Gomita, exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2024’?

Araceli Ordaz Campos, mejor conocida como Gomita, es una conductora e influencer mexicana.

Tiene 31 años.

Comenzó su carrera artística en los circos junto a sus hermanos, quienes se hacían llamar Lapizito y Lapizín.

Fue conductora del extinto programa ‘Sabadazo’.

Tras el término del programa, confesó haber sufrido acoso laboral y humillaciones.

Gomita participó en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’.

Actualmente tiene un total de 4 millones de seguidores en Instagram.

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