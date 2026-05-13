Gomita es captada “tragando papas” tras cirugía para bajar de peso y desata críticas “en balde la amarrada”

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, volvió a encender la polémica en redes sociales luego de ser captada comiendo frituras en la calle a pocas semanas de su cirugía para bajar de peso. Las imágenes desataron críticas por supuestamente ignorar las indicaciones médicas tras sus recientes complicaciones de salud.

Mira: ¿Gomita se retira de la vida publica? Revela nuevo proyecto ¡lejos de la TV y redes! “Un sueño desbloqueado”

Gomita habría sido afectada por un producto para bajar de peso / Redes sociales

¿A qué cirugía se sometió Gomita para bajar de peso?

Gomita, ha sido abierta sobre su lucha con el peso y las cirugías estéticas que ha enfrentado para transformar su cuerpo. La influencer se sometió a un bypass gástrico, un procedimiento de cirugía bariátrica que reduce el tamaño del estómago y modifica la digestión para favorecer la pérdida de peso.

Este tipo de cirugía es considerada de alto impacto, ya que no solo cambia la forma en que se absorben los alimentos, sino que obliga a los pacientes a llevar una dieta estricta basada en líquidos, proteínas ligeras y porciones mínimas, especialmente durante las primeras semanas.

La propia Gomita ha negado usar medicamentos como Ozempic y ha insistido en que su transformación es producto de disciplina:

“Me cuido mucho en la alimentación, hago mucho ejercicio, me metí a esta onda de los pilates y esas cosas. La verdad me ha funcionado, me ha ido muy bien”. Gomita

Lee: Gomita vive bochornoso momento en VIDEO al intentar inflar un globo: ¿Fue la silla o ella se tiró un gas?

Gomita alarma en redes al anunciar que fue hospitalizada / Redes sociales

¿Qué complicaciones ha tenido Gomita y por qué estuvo al borde de la muerte?

No todo ha sido sencillo en el proceso de Gomita. Tras su cirugía para bajar de peso, la influencer enfrentó complicaciones severas que encendieron las alarmas sobre su salud. Entre estas, destacó una hernia interna, una condición que puede ser peligrosa tras un bypass gástrico y que requiere atención inmediata.

Su estado llegó a ser delicado, pues este tipo de complicaciones puede derivar en dolor intenso, problemas digestivos graves e incluso poner en riesgo la vida si no se atiende a tiempo.

Tras superar ese episodio, Gomita aseguró que adoptaría un estilo de vida mucho más cuidadoso, enfocado en una alimentación limpia con proteínas de fácil digestión como salmón y atún, así como grasas saludables como el aguacate. Sin embargo, este discurso ha sido puesto en duda nuevamente tras su reciente aparición.

Mira: Gomita reacciona al romance de Agustín Fernández en La mansión VIP y ¿después él vive el karma? VIDEO

Transformación de Gomita: lo que dijo sobre pastillas para adelgazar y su proceso desde 2020. / Foto: Redes sociales

Captan a Gomita comiendo frituras tras cirugía bariátrica: ¿qué pasa con su salud?

La polémica explotó cuando comenzaron a circular imágenes de Gomita comiendo una bolsa de papas fritas en la calle, apenas semanas después de su cirugía y sus complicaciones de salud. Las fotos, difundidas por Ernesto Buitrón News, muestran a la influencer relajada, vestida con ropa deportiva gris, disfrutando de frituras mientras conversaba con un amigo.

El momento encendió las redes sociales, donde usuarios no tardaron en cuestionar su comportamiento, considerando que tras una cirugía bariátrica se recomienda una dieta estricta y controlada.



"¿Ya comiendo papas?”

“En sus lives se graba comiendo una cucharada de yogurt y dice que ya se siente súper llena, y mirénla, comiendo chatarra que no le aporta nada de nutrición”

“Se supone que debes estar a base de caldito de pollo con verduras, Gomita. Se dio en la mad*e solita por culpa de la industria de la moda”

“Tragando papas! Y despues una buena lipo! Que chuladaaa!“

“Y comiendo chucherías pues no que muy mal”

“Y alimentándose requetebién con sus frituras en la mano lista para otra lipo u otra amarrada de estómago”

Hasta el momento, Gomita no ha salido a dar la cara ni a responder a la polémica.